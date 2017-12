Lete: "Estoy convencidísimo de que no peligra el Mundial"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha asegurado este lunes que está "convencidísimo de que no peligra el Mundial", en relación a la posible amenaza de la FIFA de dejar fuera a España de la próxima cita mundialista por la injerencia del Gobierno en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Ha habido una petición de FIFA y UEFA al Gobierno de España para reunirse con el ministro (Íñigo Méndez de Vigo) y conmigo, como máximas autoridades deportivas, y la vamos a atender en cuanto podamos", ha declarado Lete a su llegada a la gala de los Premios Marca de Fútbol 2016-17, que se celebra esta tarde en el Convento de los Ángeles de Barcelona.

Esta presunta reacción de la FIFA se habría producido después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) suspendiera por un año a Ángel María Villar, como presidente de la RFEF, por su presunta implicación en la operación Soule.

En cualquier caso, Lete ha precisado que dicha reunión será "meramente informativa" y que en la misma explicará a FIFA y UEFA "que España se ha ganado el derecho a estar Mundial y lo va a estar".

El presidente del CSD no entiende las quejas de Villar por haber sido suspendido. "Respetamos todas las opiniones, la libertad de opinión y el derecho de defensa de cada uno, pero la suya es equivocada y no se ajusta a la realidad", dijo.

"El Gobierno se rige por el principio de legalidad y aplica la ley porque España es un estado soberano y de derecho; y esto proviene de un auto judicial que produce la apertura del expediente por parte del TAD y la suspensión cautelar, que no es una sanción, y que la ley permite", añadió.

En este sentido, Lete no quiere pensar que Villar haya reclamado la intervención de la FIFA y la UEFA para poder mantenerse en el cargo. "Me costaría creer que (estos dos organismos) no estén a favor de que España cumpla con la ley, como no puede ser de otra manera", apuntó.

José Ramón Lete ha rehusado valorar las declaraciones de Villar en las que decía que pondría al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como ayudante del seleccionador español, Julen Lopetegui. "Sin comentarios", ha sentenciado.