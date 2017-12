Villar anuncia que, si pierde, acudirá "a los tribunales internacionales"

Ángel María Villar aseguró que si pierde los procesos en los que está inmerso y que le han supuesto la suspensión por un año de su cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol, acudirá a los tribunales internacionales.

Villar, que compareció en rueda de prensa en un hotel madrileño para explicar los riesgos a los que se expone el fútbol español por la "injerencia gubernamental" -que incluyen que se le impida disputar el Mundial- respondió de esta forma a Efe al ser cuestionado sobre cuál cree que será el desenlace de todos los recursos y apelaciones que hay en curso, tanto ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) como ante la comisión electoral de la RFEF

"Si pierdo, iré a los tribunales internacionales, porque yo no he hecho nada" respondió a Efe Villar, que compareció durante más de una hora ante los medios de comunicación.

En opinión del exdirigente del fútbol español, todo el proceso en su contra parte de una denuncia del anterior secretario de estado para el Deporte, Miguel Cardenal, a la fiscalía anticorrupción, en 2015. "Un año después de su denuncia, el secretario de la RFEF Jorge Pérez, despedido por Ángel María Villar, hizo una denuncia ante la fiscalía anticorrupción un año después, en periodo electoral y además con intereses para desprestigiarme para ser candidato a la presidencia".

"De lo que manifestó ahí, aparte de unos hechos que no son ciertos, hago dos reflexiones. Primera, qué casualidad que lo hace cuando ha sido despedido y no antes. Y la segunda, va a la misma fiscalía anticorrupción que Miguel Cardenal y no a la guardia civil", agregó.

Villar también mencionó a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, como uno de los promotores de las denuncias. "Tebas, durante estos años, me ha querido linchar, acosar porque ha presentado seis denuncias para que se me abra un expediente disciplinario. Ha estado en los medios descalificando con injurias y calumnias. Ha estado ejerciendo acciones criminales contra mi persona. Esos tres han sido los motores de la denuncia ante la fiscalía de corrupción. Son los causantes de todo esto", resaltó.

"Aquí, ha habido unos señores que se han reunido previamente para presentar la denuncia. Se ha utilizado a fiscales a la guardia civil y a tribunales. Estoy seguro que lo han utilizado, no creo que se dejen utilizar estas personas, pero los que están detrás sí que los han utilizado", añadió Villar que aseguró que "hay muchas personas, que quieren su "cabeza colgada" y que le están "linchando". "A la RFEF se le ha dado un golpe de estado", enfatizó.