Dos partidos de sanción para Adrián González

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió sancionar con dos partidos al jugador del Málaga Adrián González por su expulsión en el minuto 61 del partido de la última jornada ante el Betis, por protestar una decisión arbitral.

Competición rechazó las alegaciones del Málaga en defensa de Adrián, expulsado anoche en el minuto 61 por "protestar con los brazos en alto" una decisión del árbitro, "de forma ostensible, estando en el banquillo habiendo sido sustituido previamente".

Para el Comité, "la circunstancia de que dicha decisión inequívoca, fuera acompañada o no (o debiera acompañarse o no) de la correlativa acción de mostrar una cartulina roja, no empece para concluir en la realidad de la acción, su reproche disciplinario, la existencia de una expulsión".

Los hechos suponen para Competición una "infracción del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, merecedora de la sanción mínima de suspensión por dos partidos prevista en el propio precepto".

Además de la sanción a Adrián, el Comité también impuso un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones a los jugadores Clement Lenglet (Sevilla), Alex Granell (Girona), Mauro Arambarri (Getafe), Mauricio Lemos (Las Palmas), Víctor Sánchez (Espanyol) y Roberto Rosales (Málaga).