Rubiales: "El ruido no me va a apartar de mi objetivo"

Luis Rubiales, promotor de la moción de censura contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró que "el ruido no le va a apartar de su objetivo" y denunció que se trate de "desprestigiarle personalmente", que se "intente retrasar la votación y evitar que todo el mundo pueda votar".

Rubiales, que presentó su candidatura esta mañana en un teatro de Madrid, se mostró "seguro" de sacar adelante la votación, prevista inicialmente para el 16 de enero, aunque la fecha está recurrida por él porque en ese día hay previstas competiciones.

"Se intenta un desprestigio a nivel personal, una demora en cuanto al tiempo e intentar evitar que todo el mundo pueda votar, que no haya un cien por cien de asistencia. Las tres cuestiones no son de mi estilo, pero el ruido no me va a apartar de mi objetivo", dijo.

El expresidente de AFE durante los últimos siete años justificó su decisión de optar a ser presidente "porque es necesario". "Hay que pasar página, el fútbol español está en situación compleja y hay un grupo que representa a todos los colores que me pidió dar ese paso".

Rubiales, en un acto conducido por el exjugador y periodista Michael Robinson, repasó los pilares en los que basa su candidatura, en la que con el lema "Ganar", apuesta por principios como la "transparencia", la "gestión", la "igualdad", la "modernidad", la "pasión", la "eficacia, la "cercanía" y la "solidaridad".

Entre los asistentes a la presentación asistieron Los presidentes de las asociaciones de jugadores Baloncesto, Alfonso Reyes, Balonmano, Claudio Gómez, Ciclismo, José Luis de Santos, y Fútbol Sala, Antonio García Plata, y Natalia Orive, en representación del fútbol sala femenino.