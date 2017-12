Pantic: "Entiendo la reacción del Atlético al denunciar al Barcelona"

Milinko Pantic, exjugador del Atlético de Madrid, dijo este miércoles que entiende "la reacción" del club rojiblanco al denunciar al Barcelona por los contactos que ha tenido con el delantero francés Antoine Griezmann.

El Atlético de Madrid ha denunciado al Barcelona ante la FIFA, por los "reiterados contactos" del club azulgrana con el jugador francés Antoine Griezmann, que entienden pueden alterar las competiciones en las que ambos clubes se miden, LaLiga y la Copa del Rey.

"Hay que respetar las decisiones del club y supongo que las dos partes saben lo que han hecho. No tengo necesidad de meterme en esto. Los dos clubes tienen muy buena relación y seguro que encontrarán una solución. Entiendo la reacción del Atlético. Hay una ley que hay que cumplir y que no la puso el Atlético de Madrid", dijo Pantic.

Sobre la posible salida de Griezmann del Atlético en un futuro cercano, Pantic fue tajante. "No sé, después de tantas cosas de Griezmann, no sé qué pensar. Se lo tienes que preguntar a él. ¿Si a mí me tentaron alguna vez? Eso es el pasado, hay que mirar el futuro", apuntó el serbio, que participó en el 'Desafío Nacex' de pádel junto a exjugadores de Real Madrid y Barcelona.

Por último, Pantic se mostró partidario de que el Barcelona haga el pasillo al Real Madrid en el clásico liguero por su reciente título del Mundialito de Clubes. "Yo creo que se debe de hacer, ¿por qué no?. Esto es deporte, los niños lo miran y hay que ser un buen ejemplo. ¿Qué pierdes con esto? Nada, son treinta segundos y la mayoría de ellos son compañeros de la selección. Yo desde luego lo haría", concluyó.