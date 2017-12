Robinson reivindica "la mirada de costado" que le enseñó Vázquez Montalbán

El comentarista deportivo y presentador Michael Robinson, que hoy ha sido distinguido con el XII Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, ha reivindicado "la mirada de costado" para explicar todo lo que pasa alrededor del fútbol.

"Cuando conocí a Vázquez Montalbán, me acuerdo que durante una sobremesa me dijo que disfrutaba de esa mirada de costado del fútbol que teníamos en 'El Día Después', que desde el costado se podía llegar al meollo de muchas cuestiones más rápido que de frente. Ahí me sentí respaldado, pues si alguien como Don Manuel decía que nuestro programa se podía ver y entender es que algo estábamos haciendo bien", ha manifestado.

El exfutbolista británico recogió esta mañana el premio, que otorga el FC Barcelona, en el Auditorio 1899 del Camp Nou, y lo hizo de la mano de la viuda de Vázquez Montalbán, Ana Sallés, y de la decana del Colegio de Periodistas de Cataluña, Neus Bonet.

En su parlamento, Robinson ha recordado cómo, en 1990, Alfredo Relaño, entonces director de deportes de Canal+, le llamó para pedirle que diseñara un programa sobre fútbol que tuviera los contenidos que él siempre había querido ver como aficionado. Ahí nació el 'Día Después', un programa de análisis del deporte rey que durante años creo escuela.

"Los resultados son mentiras. Muy poca gente ha querido rascar el barniz para ver que hay detrás y por qué. Para mí, es ahí donde existe la verdad", ha apuntado el exjugador del Liverpool y Osasuna, que ahora compatibiliza su labor como comentarista en los partidos con la presentación del programa 'Informe Robinson' en Movistar+.

El acto lo ha abierto su amigo y periodista Santi Segurola, que ha glosado la figura del presentador: "No sé si el fútbol le debe algo a Robinson, pero el periodismo le debe mucho, porque es apasionado y brillante, siempre busca nuevos horizontes y trata a la audiencia con dignidad".

Segurola cree que tiene "algo de simbólico" que Robinson empezara su andadura en el periodismo deportivo en 1990, el año en el que el Barça de Cruyff ganó su primer Liga. "En el fútbol nada ha sido igual desde entonces", ha apostillado.

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha pedido disculpas a la viuda de Vázquez Montalbán, por no haber dado el premio en los últimos dos años -"algo que no volverá a pasar", ha asegurado- a la vez que ha reafirmado el compromiso de la entidad con el galardón, porque "la apuesta por el conocimiento y la cultura también hace al Barça más que un club".

Por último, ha agradecido a Robinson que haya aceptado el premio. "Michael, tú nos reconcilias con todo lo bueno que tiene que el periodismo deportivo", ha sentenciado.