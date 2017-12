Mata y la promesa a los niños de Bombay

Juan Mata, autor de un doblete con el Manchester United ante el Leicester en el estadio King Power, dedicó el segundo de los goles a los niños de Bombay tal y como les había prometido tiempo atrás, cuando un grupo de ellos, de la Fundación OSCAR, viajaron a Old Trafford.

El centrocampista español igualó el marcador abierto por Jamie Vardy para dar el empate a su equipo antes del descanso. Después, firmó un tiro libre, a la hora de partido, que puso por delante al conjunto de Jose Mourinho. Sin embargo, en el tiempo añadido, Harry Maguire frustró las expectativas reds y selló el empate final con el que se cerró el partido.

Mata aprovechó la celebración de su segundo tanto, el anotado de falta directa, para cumplir una promesa que le hizo a los niños de la Fundación que viajaron desde Bombay para visitarle en octubre pasado.

El jugador español envió la pelota a la red, acudió a una de las cámaras de televisión y juntó las manos a modo de oración acompañado de una reverencia. "Fue porque cuando los niños de la Fundación OSCAR con los que trabajamos para Common Goal vinieron a visitarme a Old Trafford me pidieron que hiciera este tipo de celebración", explicó a la televisión del Manchester United el jugador.

"Tras el primer gol no lo hice porque necesitábamos otro. Pero cuando marqué el segundo pensé en ellos y por eso este tanto se lo dediqué a los niños de Bombay".

Tras su visita a Bombay el verano pasado, Juan Mata ayudó a lanzar la nueva iniciativa global Common Goal, que tiene como objetivo convencer a los jugadores para que donen el uno por ciento de su salario a obras caritativas de Football For Good, tales como la Fundación OSCAR.

En octubre, un grupo de chicos entre 11 y 14 años, de la Fundación OSCAR, viajó de Bombay, junto con el entrenador Maruti Chauhan y el creador de la Fundación OSCAR, Ashok Rathod, para realizar una visita de Old Trafford con Mata y para asistir a una exhibición de fotografía única en el Salón de la Fama del National Football Museum de Mánchester.

El doblete logrado ante el Leicester aumenta a tres los tantos obtenidos en la Premier por el centrocampista español. Aún así, su acierto no sirvió para obtener los tres puntos. "En el primer gol me metí en el área, Jesse Lingard me entregó la pelota y disparé a portería. Creo que pasó entre las piernas del defensa y se coló pegada al segundo poste. El otro fue un buen tiro libre, pero ahora me siento decepcionado porque no fueron suficientes para conseguir la victoria", asumió Mata.

El United acabó lamentando una serie de ocasiones perdidas contra los Foxes, y Mata admitió que el empate lleva sabor a derrota. "No matamos el partido y debimos haberlo hecho. Es fácil decirlo ahora. Si hubiéramos ganado, estaríamos diciendo que fue un partido fantástico, que remontamos e hicimos lo más difícil, que es anotar dos tantos después de que ellos abrieran el marcador. Pero así es el fútbol, y en los últimos segundos pusieron el balón en el área y anotaron", agregó el jugador español.

"Hay que seguir adelante, sobre todo en la época navideña, cuando se juega cada dos o tres días. Ahora nos sentimos frustrados y enojados, pero debemos seguir adelante y, a partir del domingo descansar y pensar en el siguiente partido. Obviamente, nuestro objetivo es terminar el siguiente partido con una sensación mucho más agradable", concluyó.