Conte hace hincapié en la importancia de retener a Hazard y Courtois

Antonio Conte, entrenador del Chelsea, ha reiterado este viernes la importancia de retener en el club a los belgas Eden Hazard y Thibaut Courtois para "poder competir por algo importante" en el futuro.

Según el padre de Hazard, el astro de los 'Blues' ha rechazado renovar su contrato con el vigente campeón de la Premier League para dejar la puerta abierta a un hipotético fichaje por el Real Madrid.

El caso de Courtois es similar al de Eden, puesto que al guardameta le quedan 18 meses de contrato en Stamford Bridge y se rumorea que está dispuesto a recalar en el conjunto 'blanco'.

"Estamos hablando de dos futbolistas muy importantes para nosotros", aseguró este viernes Conte, en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra el Stoke City (sábado, 15:00 GMT).

"Es vital que este tipo de jugadores sigan con nosotros, sobre todo por la ambición de intentar competir por cosas importantes. Es clave mejorar tu equipo, reforzarlo y no vender a tus mejores futbolistas", apuntó el técnico italiano.

A Hazard le quedan todavía dos años y medio de contrato en el suroeste de Londres, pero, de acuerdo a su padre, Thierry, "ha rechazado una prolongación del contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien".

Preguntado Conte sobre la situación de Courtois, de quien se rumorea que quiere regresar a Madrid, ciudad en la que vivió tres años -cedido en el Atlético- para estar con su familia, el transalpino afirmó que "cuando estás en un gran club la familia no es un problema".

"No creo que esto suponga un problema. Cuando estás en un gran club y confías en el proyecto, te quieres quedar. La familia no es un problema. Esta es una conversación que tiene que tener el jugador, su agente y el club, pero, si me preguntan a mí, espero que se quede con nosotros", explicó Conte.

El preparador transalpino resaltó la importancia del arquero belga, "uno de los mejores del mundo", en el equipo y dijo sentirse orgulloso de la sinergia creada entre los tres porteros que militan en el club: Thibaut, el argentino Willy Caballero y el portugués Eduardo.

"Thiabut tiene contrato en vigor la temporada que viene con nosotros. No podemos olvidar que hablamos de uno de los mejores porteros del mundo, y tanto yo como todo mi equipo estamos orgullosos de contar con él", prosiguió.

"Estamos también muy orgullosos de haber generado esa sinergia entre los tres guardametas que militan en la entidad, Thibaut, Willy Caballero y Eduardo, y espero contar con todos ellos la próxima temporada", apuntó Conte.