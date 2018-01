Zidane mantiene su ilusión por ganar los tres títulos

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó este miércoles en rueda de prensa que mantiene viva su ilusión de ganar los tres títulos que tiene que disputar hasta el mes de mayo: Copa del Rey, Liga y Liga de Campeones.

A catorce puntos del Barcelona en Liga con un partido menos, con un enfrentamiento en octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint Germain, y con la eliminatoria en la misma ronda frente al Numancia en Copa, Zidane inicia el año con ilusión por seguir ganando trofeos.

"Con ilusión. Siempre ilusión. Es lo más importante. Quedan tres competiciones, nosotros tenemos la misma ilusión y vamos a intentar tener la posibilidad de dar lo máximo cada partido. Vuelve la Copa del Rey y con la máxima ilusión de pasar", dijo.

El Real Madrid se enfrentará al Numancia este jueves en la ida de los octavos de Copa y el técnico francés alabó el trabajo del cuadro soriano a lo largo del curso.

"Lo que están haciendo en su propia Liga, lo están haciendo muy bien. Y eliminaron al Málaga, un equipo de Primera, que es un buen conjunto. Vamos a respetar a nuestro rival. Sabemos la importancia del primer partido fuera. Lo haremos con serenidad y respetando siempre al rival", señaló.

"Nosotros tenemos ilusión, tenemos la misma. Tengo fe en mi plantilla. Es verdad que la derrota del Clásico, duele seguro. En el Madrid nadie se rinde. Estamos vivos en las tres competiciones. La gente puede opinar como siempre, pero tenemos la misma ilusión y vamos a pelear desde ahora hasta mayo. Y luego al final se verá si hay cambios", agregó.

También desveló que el galés Gareth Bale podría tener una oportunidad de disfrutar de minutos ante el Numancia porque "es muy importante" dar continuidad a su jugador para que adquiera regularidad y habló sobre el brasileño Vinicius.

"No sé exactamente cuál va a ser el plan. Ahora mismo no es mi preocupación. Sé que es un jugador del Real Madrid para el futuro. No está con nosotros todavía, veremos cómo lo manejaremos. Pero siempre tenemos un ojo sobre Vinicius y esperamos que este año las cosas vayan bien para él", concluyó.