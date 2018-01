Rakitic: "El precio de Coutinho se ha ido un poco"

Sincero como siempre, Ivan Rakitic ha hablado sobre el fichaje de Coutinho por el Barcelona a cambio de 120 millones de euros que pueden llegar a 160 con las variables. "No importa mi opinión sobre el precio, se ha ido un poco, pero es el mercado el que decide por dónde hay que moverse", ha dicho el croata.

Pese a todo, Rakitic se mostró contento con el fichaje, pese a que no puede jugar la Champions. "Cada buen jugador es bienvenido. Felicito al presi y a todo el mundo que ha hecho posible que esté aquí. Le recibimos como uno más, es uno más de la familia. Todos le conocemos. Le vamos a disfrutar mucho. Lo importante es que cada buen jugador es bienvenido y entre todos lucharemos por los objetivos. Él no puede jugar la Champions, pero eso ya se sabía. Nos ayudará en LaLiga y ojalá en la Copa. Pero hay que darle tiempo, nosotros le daremos cariño", indicó.

El ex del Sevilla espera que su equipo mantenga su actual trayectoria: "Queremos seguir en nuestra línea. No podemos cambiar que el club se refuerce o no. La línea es muy positiva. La idea es pensar en cada partido, y ahora hay que pensar en el Celta y poco más. Queremos hacer lo nuestro y seguir disfrutando".