Garitano: "La Copa nos hace mejores"

Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey que deberá medir a su equipo contra el Villarreal y consideró que este torneo les hace mejores y no les desestabiliza.

"La Copa nos hace mejores, esa es la idea. Jugar miércoles, sábado o domingo y miércoles es una cosa nueva aquí, otra experiencia más. Nos hace mejores. Si encima consigues resultados, mejor. Mentalmente nos hace ver las cosas de diferente forma y eso te hace crecer", dijo en rueda de prensa.

Los blanquiazules llegan con ventaja de 1-0, algo que no quieren tener en cuenta: "Si estás pensando en que tienes un resultado a favor eres un poco peor y si eres un poco peor el Villarreal no te hará dos goles, te hará cuatro porque luego no vas a tener la capacidad de darle la vuelta. Esa es la mentalidad que creo que tenemos que tener. Vamos a ver si lo conseguimos. Si no, no tendremos nada que hacer".

"Afrontamos el partido con la misma actitud de siempre, siempre buscamos la misma idea, tener un plan para intentar estar más cerca de ganar que de perder. Sea Copa o Liga, no jugamos con el resultado. El partido de ida se acabó y ahora es otro partido, otra historia. Iremos a competirlo con la misma intención y sin pensar en el resultado. Si piensas en él eres es un poco peor y no estamos para dar ventajas, menos a estos equipos tan buenos", explicó también.

En caso de pasar, el Leganés jugaría por primera vez en su historia los cuartos de final: "La eliminatoria sería conseguir un objetivo, superar lo que hicimos la temporada pasada. Hay que intentar alargar todo lo que se pueda. Tenemos esa posibilidad y pondremos todo de nuestra parte para que así sea".

"Para poder competir necesitamos jugar un gran partido. Nos centramos en lo nuestro, en tener un plan y una idea. Hay que pensar en nosotros, creer en lo que hacemos y llevarlo hasta las últimas consecuencias", declaró.

Además habló de su rival: "Espero la mejor versión. Es un equipo que juega en Europa, con jugadores internacionales. Lo más importante es saber qué quieres hacer tu, llevarlo a la práctica y que pueda salir bien".