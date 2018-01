Tabárez: "Messi ha llenado una época del fútbol, no necesita ganar un Mundial"

El seleccionador de Uruguay, Óscar Tabárez, cree que Lionel Messi "ya ha llenado una época del fútbol" y por eso "no necesita ganar un Mundial".

"Convirtió 54 goles en el año y yo digo: ¿no se tiene dimensión de lo que es eso? ¡Pero qué récords va a batir!", declaró 'el Maestro' Tabárez en una entrevista que publica hoy el diario argentino La Nación.

"A mí no me tenía que dar prueba, pero no me afilio a los que dicen que le falta tal o cual cosa para ser un consagrado", argumentó.

Dijo que, aunque "no hable mucho de sí mismo", Messi tiene una personalidad "bien definida" y su ausencia la notan la selección de Argentina y el Barcelona.

Recordó que en el último partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia, frente a Ecuador en Quito, Messi "resolvió todo con muchas ganas".

Al ser preguntado por el Mundial de Rusia, resaltó la importancia que tendrán países con menos renombre internacional, como Islandia o Egipto.

"Tengo mucho respeto por los que supuestamente son más débiles, está lleno de grandes hazañas en el fútbol. Mire a Islandia, es maravilloso, esas cosas me despiertan admiración", explicó.

Sobre la selección egipcia, rival contra el que debutará el 15 de junio en el Grupo A, también tuvo su valoración y destacó que se puede dar "un partido dificilísimo".

Argentino "seguro" será una de las "selecciones fuertes", junto a las de España, Brasil, Alemania y la de Bélgica que, según él, tiene "jugadores en plena etapa de crecimiento y en clubes de grandes ligas".