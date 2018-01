Álvaro Domínguez: "Llegué a tener una factura 15.000 euros en una noche"

A veces, gestionar la gran cantidad de dinero que ingresa un futbolista puede ser difícil e incluso peligroso. Un jugador puede generar tanto dinero que ni siquiera es capaz de ser consciente de la cantidad que posee, llegando a gastar ese dinero sin pensarlo.



Buena cuenta de esto la puede dar el ya exjugador Álvaro Domínguez. El madrileño está colaborando con la AFE en la elaboración de un manual que recomienda a los jugadores retirados cómo gastar su dinero sin arruinarse. Domínguez decidió abandonar los terrenos de juego en 2016 debido a las constantes lesiones que no le dejaban tener continuidad. Por aquel entonces, vestía la camiseta del Borussia Mönchengladbach.



Ahora, con 28 años, espera que sus experiencias y consejos sirvan de mucho a otros jugadores que como él, dejaron el fútbol y ahora corren el riesgo de despilfarrar ese dinero que tanto les costó conseguir. En una entrevista concedida a El Mundo, Domínguez afirma que es normal que a los futbolistas les cueste administrar el dinero, ya que reciben demasiado. "Se critica mucho a los futbolistas, pero dale a cualquier chaval de la calle, que llega apurado a fin de mes, un millón de euros y a ver cómo se organiza", afirmó el que fuera jugador del Atlético de Madrid.



Domínguez también atendió a Marca en otra entrevista referente al manual que está preparando la AFE. En esta ocasión, Álvaro habló desde la experiencia propia sobre la poca consciencia que tienen los futbolistas del dinero que ganan: "Cuando eres futbolista no valoras el dinero. Coches cada vez más caros, relojes cada vez más grandes. Coges un avión privado para ir a cenar y consideras que es normal. Y yo soy el primero que lo he hecho. He salido una noche con mis amigos y me he encontrado con una factura de 15.000 euros. Es normal que quien lo lea piense que soy tonto. Y no, porque es algo que haces una vez en tu vida por saber lo que es, pero tienes que recordar que esa no es la realidad. El problema es que muchos pierden esa perspectiva y convierten la excepción en regla".



Por último, exjugador del Atleti habló sobre los problemas fiscales que tienen muchos futbolistas, dejando claro que un jugador siempre sabe lo que se está haciendo con su dinero: "Un futbolista sabe perfectamente lo que está haciendo su asesor fiscal. Un asesor no toma la iniciativa de hacer las cosas mal sin contarle al jugador los riesgos que conlleva. Si delinque, es con el permiso del jugador".