Hierro:´No podemos esperar a que un hermano mayor arregle nuestra casa´

Madrid, 11 dic (EFE).- Fernando Hierro, nuevo director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), disfruta con su nuevo cargo. Dirige las distintas selecciones como si fuera un club. Respira fútbol 24 horas. Pendiente de todos los detalles, antes de entrar en su despacho, confirma que España se concentrará en Krasnodar en el Mundial de Rusia y recibe el saludo y el respeto de todos los alumnos que están a punto de sacarse el título de entrenador: Valerón, Manuel Pablo, Pier, Fernando Redondo, Gurpegui, Leo Franco...

Hierro, con su presencia, vertebra el fútbol español. En una amplia entrevista con la Agencia EFE este jueves en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, Hierro puso en valor el trabajo de Julen Lopetegui, recordó que la pareja de centrales Ramos/Piqué es la mejor del mundo, rebajó y echó agua fría a la 'crisis' del Real Madrid, ponderó el regreso volcánico de Diego Costa y entiende que "todo el fútbol español tiene en estos momentos mucha responsabilidad".

"Hay que dialogar, buscar soluciones para el presente y el futuro, tenemos en España suficientes resortes y no podemos esperar a que un hermano mayor de Suiza, ponga orden en nuestra casa. No tiene que venir nadie de fuera a decirnos cómo hacer las cosas".

Así ilustró Fernando Hierro la situación institucional de la Federación, que dirige Juan Luis Larrea. "Nadie está valorando el trabajo de Juan Luis Larrea, ha sido valiente, otros no han querido dar el paso. Miraron para otro lado. Yo le conozco desde hace muchos años, de mi época de jugador cuando negociábamos las primas. El tiempo le reconocerá su esfuerzo. Hay que agradecerle su labor, la Federación sigue funcionando en un momento muy delicado, el fútbol español no se ha parado ni un segundo y eso en un escenario como el que hemos vivido, es justo reconocer su mérito".

- Ex capitán del Real Madrid y compañero de Zidane, ¿Cómo puede estar viviendo Zidane la crisis de resultados en el banquillo?.

- Tiene los mismos jugadores que hace unos meses cuando el equipo ganaba títulos. Hay que apelar a la calma y a la sensatez. Uno se acostumbra fácil a ganar todo. Hay un día que se deja de ganar. Pero no por eso debe salir todo volando. El fútbol español es admirado en todo el mundo. Los clubes nos dan muchos títulos y el mundo nos admira. Tenemos que cuidar todo este patrimonio. Estamos en enero y los dos últimos años de Zinedine Zidane son espectaculares, pero así es la inmediatez de los clubes; así es el Real Madrid. Tenemos que ser sensatos porque son casi los mismos jugadores, el mismo entrenador y la misma filosofía.

¿Cómo afronta su vuelta a la RFEF?

- Afronto esta segunda etapa con tranquilidad y con el reto de ayudar en la organización de un Mundial de fútbol como el de Rusia que afrontamos con mucha ilusión. Quiero que cuando vengan nuestros chicos para disputarlo sólo se hable de fútbol. Sólo de fútbol. Ese es mi desafío. Que podamos debatir de fútbol puro. Y sólo de eso.

- Vista la situación que vive la RFEF, ¿le costó tomar la decisión de volver?

- Sí, me costó mucho decidirme pero el corazón me pudo. Si hubiese sido por la situación actual era más fácil quedarse a opinar fuera, pero tomé la decisión con el corazón, más que con la cabeza. Lo fácil era quedarse fuera a opinar. Conozco esta casa, tengo en la Residencia una habitación con mi nombre. Hubiese sido más sencillo para mí seguir siendo entrenador y aceptar otras ofertas. El momento no era el mejor, está claro, pero me pudo el corazón.

- ¿Cómo funciona la RFEF?

- En la RFEF funcionamos como un club. Los seleccionadores españoles trabajan todos los días desde primera hora de la mañana, conviven y trabajan juntos para conocer mejor a los jugadores. Nuestros entrenadores siempre están en el campo. La coordinación es perfecta.

- ¿Cuál es el termómetro del fútbol español?

- El estado institucional del fútbol español no es fácil. Tenemos que reflexionar y decidir entre todos donde queremos ir porque tenemos a los mejores equipos del mundo, los mejores jugadores, una selección que se clasifica para los grandes campeonatos y tenemos una gran responsabilidad.

- De Gea, Silva, Morata... ¿Sigue pensando que la mezcla de gente que vive al máximo nivel fuera de España con la élite de LaLiga es un elixir ideal para alcanzar el éxito?.

- El futbolista español es muy inteligente y se adapta a cualquier país y forma de jugar porque técnica y tácticamente son muy buenos. Lo vemos en la Premier, con Cesc cuando llegó de crío al Arsenal, luego con toda nuestra gente de Liverpool, y ahora con Silva, un futbolista ejemplar. Es uno de los máximos goleadores del fútbol español. Silva no sólo hace juega y hace jugar, además es un goleador histórico.

- ¿Cómo se ha recibido el regreso de Diego Costa al fútbol español?. ¿Esperaban una vuelta con tan buen rendimiento a las primeras de cambio?.

- Diego tiene carácter. Es un jugador importante. Y cuantos más jugadores se lo pongan difícil al seleccionador, mucho mejor. Diego Costa parece que no ha dejado de competir. Tenerlo de vuelta es fundamental para nosotros. Es un chico con mucha ilusión. Transmite en el campo todo lo que le gusta a su club y nos da variantes fantásticas. Está dentro de nuestras posibilidades y será Julen Lopetegui el que tendrá que decidir.

- ¿Cree que en algún momento, no ha tenido el reconocimiento que debiera por no haber nacido en España?.

- Todos los jugadores de este perfil que han jugado con España han sido modélicos. Donato, Marcos Senna.. No se puede comprar el corazón de estos futbolistas. Juegan con España con todo el compromiso y el cariño del mundo.

- Pronto podría ser español Lucas Hernández, el defensa del Atlético de Madrid. ¿Le podríamos ver pronto en una lista de Julen Lopetegui?.

- Son decisiones que no nos corresponden. A nosotros sólo nos corresponde acompañarle en la toma de decisión y apoyarle si decide venir a jugar con nosotros. A partir de ahí es un chico con mucho represente y futuro. Es un jugador de muy buen nivel.

- La entrada de Julen Lopetegui al frente del equipo nacional ha sido brillante. Su clasificación, impecable. ¿Confiaba usted en esta rápida adaptación?.

- Conozco a Julen de siempre, su trabajo en las distintas selecciones inferiores fue muy bueno ya, conoce la Federación a la perfección. Todos los jugadores nuevos más jóvenes han pasado por su manos en la sub '21, en el equipo que ganó el Europeo en Israel. No es nada fácil clasificarse con la solvencia que lo ha hecho España para el Mundial. Que se lo pregunten a Holanda, por ejemplo. Julen lo ha hecho fenomenal. No puede sorprender a nadie este éxito. Es una generación de futbolistas con hambre. Los sub '21 de la generación de Isco, Thiago, De Gea, Morata, Rodrigo con nuestros clásicos al lado. Una gran selección.

- El de Rusia podría ser el último Mundial de Iniesta, ¿Qué aporta Andrés a la selección?.

- Andrés significa mucho. En primer lugar su personalidad ya que todo el mundo del fútbol le tiene gran adoración. En el campo nos va a aportar experiencia, personalidad y talento. Lo único que le diría es que no piense más allá del entrenamiento de mañana, que disfrute cada entrenamiento. Que viva al día.

- ¿Siguen en la Federación manejando la tesis de 'quién se parece a quién'?. Isco en la hoja de ruta de la Federación era siempre el heredero de Iniesta...

- Isco es un jugador muy talentoso y la confianza que le ha dado Julen Lopetegui ha sido clave, le ha dado espacio aunque en su momento en el Real Madrid no tenía tantos minutos y eso es de agradecer siempre por parte de los futbolistas. El seleccionador confía en él.

- Usted fue central, ¿Hay recambio detrás de la pareja Ramos/Piqué?.

- Sergio y Gerard forman la mejor pareja de centrales del mundo. Son dos jugadores que a nosotros nos da un nivel y una magnitud extraordinario. Se entienden muy bien y eso nos beneficia en una característica nuestra como es que encajamos pocos goles. Ojalá estén con nosotros mucho tiempo. Ellos y Puyol, antes Marchena también, nos han dado en esa demarcación.

- ¿Por qué Alemania es el gran rival de España en Europa en la actualidad?.

- Cuentan con una base excepcional. Alemania es un país con 600 escuelas de fútbol y 200 academias de su Federación en todo el país, puede permitirse tener al equipo absoluto descansando, mandar un segundo equipo a la Copa Confederaciones y ganar el título, su equipo sub '21 sigue fuerte y ganador. Es una gran selección, igual que Inglaterra, que ya avisa con sus títulos en inferiores y que nos estimula a seguir trabajando con ilusión por mantener nuestro status.

- ¿Podrá ser algún día la selección femenina campeona del mundo?.

- ¿Por qué no?. La primera reflexión es que estamos recibiendo ofertas de patrocinadores que desean unir su imagen de marca a la selección femenina. Es una prueba del interés que está generando el fútbol femenino. Tiene el mismo trato que la masculina. Ahora contamos en España con una Liga competitiva, hemos ganado títulos europeos en inferiores y quién dice que no podremos optar algún día a ganar un Mundial.