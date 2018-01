Van Dijk asegura que los 84 millones de su fichaje no le ponen nervioso

El defensa del Liverpool Virgil Van Dijk, por el que el conjunto dirigido por el alemán Jürgen Klopp pagó 75 millones de libras (84,5 millones de euros) al Southampton, reconoció este viernes a SkySports que el precio de su fichaje es un "elogio" a su duro trabajo y que no le pone "nervioso".

"No me pone nervioso, es un gran elogio para mí que el Liverpool pague esa cantidad de dinero por mi duro trabajo hasta ahora. No puedo cambiar nada de eso", expresó el central holandés.

Van Dijk, que debutó con el Liverpool en la tercera fase de la FA Cup dándole el triunfo y el pase a la siguiente ronda a los de Jürgen Klopp con un gol al Everton, se convirtió en el defensa más caro de la historia, al superar los 52 millones de libras (58 millones de euros) que el Manchester City pagó el verano pasado al Mónaco por el traspaso de Benjamin Mendy.

Internacional en 16 ocasiones con la selección holandesa, el defensa, que llegó al Southampton en septiembre de 2015 procedente del Celtic escocés por 13 millones de libras (14,6 millones de euros) y firmó un nuevo contrato de seis temporadas el año pasado, estaba en la órbita de otros grandes conjuntos de la Premier League como Manchester City y Chelsea.

Van Dijk expresó que su decisión de decantarse por el Liverpool se basó en lo que representan el club, los aficionados, los jugadores y el entrenador.

"Creo que influyó el equipo, los aficionados, los jugadores, el entrenador... Todo el conjunto es increíble", destacó.