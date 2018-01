Uruguayo Matías Britos llega al Querétaro y promete más sacrificio que goles

Querétaro (México), 12 ene (EFE).- El delantero uruguayo Matías Britos fue presentado hoy como nuevo jugador de los Gallos Blancos de Querétaro mexicano y en sus primeras declaraciones a los medios prometió más sacrificio que goles y asistencias.

"Jamás me he fijado metas de goles o asistencias, aportaré donde me toque y entregaré el 100 por ciento; los objetivos de grupo están por encima de los individuales, aunque soy delantero y si me toca contribuir con goles lo haré", dijo el atacante de 29 años.

Britos regresa al fútbol mexicano con el que ya ganó dos títulos de liga con el León, luego de vestir la camiseta del Al-Hilal árabe, en el cual tuvo pocas oportunidades y una mala experiencia personal y profesional, según comentó este viernes.

Al referirse al Querétaro dijo estar ilusionado porque se trata de un cuadro con mucho margen de crecimiento y retos elevados en el Clausura 2008 en el que busca hilvanar una racha de triunfos para huir de la amenaza del descenso.

"Si hay un equipo para crecer en la liga de México es este, es una apuesta linda con desafíos nada fáciles, pero podemos lograr grandes cosas", agregó.

Matías Britos también era pretendido por el León, pero los Gallos lo ficharon por un par de años luego de una enredada negociación entre los árabes y los Pumas de la UNAM, que eran dueños de su carta.

"Este es un reto importante en mi carrera, agradezco a la directiva por la paciencia y la confianza. No han sido fáciles estos días, hubo mucha ansiedad porque confío y creo en este nuevo desafío", aseveró.

Aunque no ha jugado, Britos contrató a un preparador físico y se entrenó en las vacaciones de Navidad y fin de año, lo cual lo ayudó a llegar en buena forma al Querétaro, aunque le faltan minutos en la cancha

"Queda trabajar para estar lo antes posible tratando de aportar mi granito de arena donde me toque", dijo.

La contratación de Britos se une a las del delantero chileno Edson Puch y las de dos defensas: el paraguayo Miguel Samudio y el argentino Diego Novaretti, como nuevas piezas de los Gallos del entrenador Luis Fernando Tena.

Aunque mostró buen fútbol, el pasado fin de semana el Querétaro fue sorprendido por el América que lo derrotó por 0-1 en el inicio del Clausura 2018 en el que este sábado el equipo tratará de sumar sus primeros puntos como visitante del Lobos Buap.