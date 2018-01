El Barça vuela, sobrio Atlético, renacido Valencia y frustrado Real Madrid

Madrid, 16 ene (EFE).- La LaLiga Santander llega a su ecuador con el Barcelona intratable e infalible, lo que le permite gozar de una ventaja casi definitiva sobre el Atlético, que promete lucha con su sobriedad, en tanto que ha confirmado el renacer del Valencia con Marcelino García Toral y la frustración de un Real Madrid sin opciones de revalidar el título.

Con media temporada por delante no se puede decir que el título esté sentenciado pese a los nueve puntos que tiene de ventaja el Barcelona sobre el conjunto de Diego Pablo Simeone y los once respecto al de Marcelino, porque el cuadro de Zinedine Zidane, aunque las matemáticas aún no lo sentencien, ha dicho adiós a 19 puntos pese a tener aún pendiente el partido contra el Leganés en Butarque, aplazado por la disputa del Mundial de Clubes.

Muy pocos hubieran apostado por este panorama cuando en agosto el Real Madrid se llevó la Supercopa de forma incontestable ante un Barcelona al que fue muy superior.

Menos de medio año después, el Real Madrid de los cinco títulos de 2017, aún vivo en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, naufraga en la Liga, que se le puede hacer muy larga y complicada si no reacciona ya. No tan solo para tratar de alcanzar a Atlético y Valencia, sino para que no le alcancen Villarreal y Sevilla, a los que tiene muy cerca.

Superada esa Supercopa y el efecto de la salida de Neymar al París Saint Germain, Ernesto Valverde, relevo de Luis Enrique Martínez en el banquillo azulgrana, ha sabido reconducir con temple y tranquilidad la situación.

El Barcelona va como un cohete, dispuesto a batir todos los récords, con Leo Messi brillante como es habitual, Luis Suárez artillero como es el charrúa y Paulinho como complemento ideal con su juego y sus ocho dianas, muchas de ellas clave.

Es el único líder invicto de las grandes ligas europeas tras la derrota del Manchester City de Josep Guardiola en Liverpool. Este Barcelona se 'pelea' con el de sus mejores etapas. Por tercera vez acaba invicto una primera vuelta liguera. Lo logra cinco años después de la anterior ocasión.

Sus 52 goles a favor son veinte más que los que ha logrado el Real Madrid. Desconocido ante la portería rival, con Cristiano Ronaldo en plena sequía liguera, con Karim Benzema y Gareth Bale, que otrora integraban la temible 'BBC', también apagados, el cuadro de Zidane acumula los peores datos del último decenio.

El carácter luchador de Simeone y de su Atlético le mantienen, pese la distancia, como la única alternativa a la dictadura azulgrana. De nuevo se ha confirmado como un equipo sobrio. Es el menos batido, con tan solo ocho goles encajados.

A partir de esa eficacia atrás construye su ambición. La incorporación invernal de Diego Costa y Víctor Machín 'Vitolo' ofrece más artillería, peso y variedad al técnico argentino.

Tiene tres partidos seguidos en su Wanda Metropolitano para tratar de meter algo de presión al Barcelona frente a Girona, una de las grandes revelaciones de la campaña, el colista Las Palmas y el Valencia.

Duelo este que puede resultar determinante en esta lucha por no descolgarse más del Barcelona y por mantener la ventaja sobre el Real Madrid.

El Valencia ha sido el otro gran protagonista de esta primera vuelta. Es un equipo nuevo bajo la acertada batuta de Marcelino García Toral. De defraudar durante años a la afición de Mestalla el técnico asturiano ha hecho renacer la ilusión de seguidores y de un equipo tremendamente competitivo y eficaz.

Jugadores que estaban desdibujados brillan ahora junto a algunas incorporaciones estelares, entre las que destaca el portugués Gonçalo Guedes, sin duda uno de los más brillantes en esta primera mitad.

El Sevilla es el otro equipo que quizá esté defraudando más. Su andadura ha ido de más a menos. El equipo que comenzó dirigiendo el argentino Eduardo Berizzo y que ahora comanda el italiano Vincenzo Montella languidece, como el Real Madrid, sin pegada en ataque y una fragilidad atrás preocupante.

Al menos los puntos conseguidos en la primera fase liguera le dan para estar aún en la zona europea, a tres puntos del Real Madrid. El Villarreal, por contra, parece ir en progresión desde que llegó al banquillo Javi Calleja tras reemplazar a Fran Escribá. Sus victorias en campos como Mestalla o el Bernabéu, reforzaron su evolución y es quinto, a uno del bloque de Zidane.

Y mientras sueñan equipos como Eibar, Getafe, Girona o Leganés, y tratan de reaccionar los Celta, Athletic o Real Sociedad, la lucha por la salvación la concentran en estos momentos cinco equipos, porque la mala racha del Levante le ha hecho caer hasta situarse con tan solo dos puntos de margen respecto a la zona roja que ocupan Deportivo, Málaga y Las Palmas y de la que salió esta última jornada el Alavés, que se pertrecha en Mendizorroza desde la llegada al banquillo de Abelardo Fernández.

El asturiano es el cuarto responsable de la plantilla alavesista del curso tras el argentino Luis Zubeldia, el interino Javier Cabello y el italiano Gianni de Biasi.

Las Palmas también ha tenido a cuatro técnicos. Comenzó Manolo Márquez y tras dejarlo Pako Ayestarán no dio con la tecla. De forma provisional estuvo Paquito Ortiz durante tres jornadas hasta que llegó Paco Jémez, cuyo inicio no ha sido muy prometedor.

El Deportivo comenzó con Pepe Mel y a partir de la décima jornada optó por contar con Cristóbal Parralo y el Málaga también acaba de relevar a José Miguel González 'Míchel' por el andaluz José González.

José Antonio Pascual