Mkhitaryan tiene la llave del traspaso de Alexis al Manchester United

El media punta Henrikh Mkhitaryan tiene la llave del traspaso del chileno Alexis Sánchez del Arsenal al Manchester United, según aseguró este martes el agente del jugador armenio, Mino Raiola.

"Sánchez forma parte del traspaso de Mkhi, no al revés. Sin él, Sánchez no se puede ir al United", dijo Raiola a la cadena británica Sky Sports.

El polémico Raoila representa, además de a Mkhitaryan, a los delanteros Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic y al centrocampista Paul Pogba -todos del Manchester United-, y declaró que propuso el intercambio Alexis-Henrikh "hace más de seis meses".

El conjunto de Old Trafford se perfila así como el favorito para hacerse con Alexis después de que el City haya descartado el fichaje. El Chelsea, otro de los interesados, parece apuntar a otro tipo de delantero, y se especula con una oferta de 30 millones de libras al West Ham por el punta inglés Andy Carroll.

"Los problemas de Mkhi en el United están relacionados con el fútbol. No tiene ningún problema con el entrenador, no es personal, para nada. Todavía le quedan dos años y medio de contrato y no tiene por qué irse ahora", señaló Raiola.

"El acuerdo sería muy beneficioso para el Arsenal, puesto que necesitan jugadores jóvenes y con ganas. Así que todo depende de ellos si quieren llegar a un acuerdo o no. Sin embargo, a día de hoy, éste está lejos", prosiguió el representante.

Si finalmente el club londinense acepta las condiciones de Mkhitaryan y Raiola -Alexis ya ha dado el visto bueno al pase al United-, el traspaso sería jugador por jugador y no habría dinero de por medio.

El futbolista armenio llegó a Old Trafford en julio de 2016 procedente del Borussia Dortmund por 26 millones de libras, pero ha perdido protagonismo en los últimos meses y tan sólo ha sido titular en un partido de Premier League en ocho semanas.