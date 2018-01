El bonito homenaje de Messi a Ronaldinho

Ayer anunció su retirada uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Ronaldinho. Durante el día las muestras de cariño al astro brasileño no se han dejado de producir. Desde leyendas de Brasil como Pelé, que dijo "Es imposible amar el fútbol y no ser fan de Ronaldinho" o grandes rivales que tuvieron que sufrirlo como Iker Casillas, que lo recordó con estas palabras "Me tocó sufrirte pero también te disfruté".

El último en unirse a esta ronda de homenajes ha sido el sucesor del brasileño en el Barça, Lionel Messi. El argentino coincidió con Ronaldinho entre 2004 y 2008. Juntos ganaron dos Ligas y una Champions. A medida que Ronaldinho fue bajando su nivel, Messi fue tomando el relevo como líder del Barça, pero siempre manteniendo una fantástica relación con el brasileño al que considera un maestro.

Messi ha utilizado su cuenta de Instagram para dejar este emotivo mensaje a su ex compañero: "Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agredecido por los fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte de compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie"