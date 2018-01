Lucas: "Vamos a por todas a Sevilla"

Lucas Hernández, defensa francés del Atlético de Madrid, lamentó el empate cosechado frente al Girona en el Wanda Metropolitano (1-1), pero aseguró que su equipo ya está centrado en el partido de Copa del Rey frente al Sevilla y que "todo el mundo debe creer" en él porque va "a por todas".

Frente al Girona, el Atlético se adelantó en la primera parte con un gol de Griezmann, pero el conjunto catalán logró el empate con un tanto de Portu en la segunda mitad.

"Hemos tenido la mala suerte en una ocasión de encajar un gol y luego cualquier equipo que se encierra atrás siempre es difícil. Solo quedar seguir trabajando. Es el único camino que hay que escoger", dijo Lucas.

"Nos están penalizando errores puntuales que marcan el partido, pero no debemos fijarnos en eso. Debemos ver las cosas positivas y seguir mejorando para arreglar las negativas. El adversario juega y en muchos casos creo que lo hace bien. Anteriormente ese peligro no lo concretaban y hoy en día sí. Estamos en buena línea ofensiva y defensiva, solo que hay que estar centrados para no conceder ocasiones", apuntó.

El próximo objetivo del Atlético de Madrid es remontar el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final frente al Sevilla. En la ida perdió 1-2.

"El equipo viaja con unas ganas inmensas y ya estamos con la mente puesta en ese partido. Venimos de un resultado complicado, pero tenemos las esperanzas depositadas en ese partido. Todo el mundo debe creer en nosotros, porque vamos a ir a por todas", finalizó.