Dimite García Sanjuán, el técnico del "milagro" en la Copa del Rey

El entrenador de la Sociedad Deportiva Formentera Tito García Sanjuán, que ascendió al equipo formenterense a Segunda B y le clasificó para disputar dos eliminatorias seguidas de la Copa del Rey ante equipos de Primera División, ha presentado su dimisión este lunes.

El técnico del "milagro" del Formentera en la competición del K.O. deja al conjunto insular tras tres derrotas consecutivas y situado en la décima tercera posición del Grupo III de Segunda B.

"Me voy por motivos personales, no me siento con fuerzas para seguir en el puesto", dijo García Sanjuán en el transcurso de una rueda de prensa celebrada este mediodía.

El presidente del club pitiuso, Xicu Ferrer, ha agradecido la labor desarrollada por García Sanjuán.

El entrenador aragonés dirigió al Formentera en las eliminatorias de la Copa del Rey del año pasado ante el Sevilla de Jorge Sampaoli, donde cayó en los dieciseisavos de final.

Esta temporada, el conjunto balear eliminó al Athletic de Bilbao (1-1 en la ida y 0-1 en San Mamés) y cayó en los octavos de final frente al Deportivo Alavés de Abelardo Fernández con un resultado global de 5-1.