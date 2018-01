Abelardo: Sería muy importante seguir vivos en el tramo final del partido

Vitoria, 23 ene (EFE).- El entrenado del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha indicado este martes respecto al choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia, que "sería muy importante seguir vivos en el tramo final del partido" que se disputa en Mendizorroza.

El asturiano no ha dado pistas sobre la alineación que sacará este miércoles y sólo ha confirmado que jugará Antonio Sivera de portero.

"Sacaré al mejor once posible para intentar ganar al Valencia y superar la eliminatoria", ha añadido el técnico, que horas antes del partido dará la convocatoria.

"Va a ser un partido muy difícil porque tenemos que ganar al tercer clasificado de la liga", ha explicado el albiazul, para quien el Valencia "es un equipo que está haciendo una liga extraordinaria y nadie pensaba que iba a estar en esta posición a estas alturas".

Ha avisado de que aunque ganen, el 3-2 no les vale, por lo que ha apostado por vencer por 1-0, algo complicado porque "no va a ser fácil que el Valencia no meta gol en un partido".

"Ellos saben que tienen opciones de conseguir un título mediante la Copa del Rey y Marcelino va a poner a los mejores para ello, con un alineación similar a la que jugó el partido de ida", ha considerado Abelardo.

Ha admitido que el empate ante el Leganés les dejó "mal sabor por cómo se produjo", pero ha apuntado que todos hubiesen firmado tener "cuatro puntos después del Sevilla y el Leganés".

No obstante, el preparador babazorro ha asegurado que "desde ayer" están pensando "en el partido de Valencia" porque les hace "ilusión" meterse en semifinales.

"Queremos competir y que no se encuentren cómodos", ha manifestado el "Pitu", quien ha comentado que "el 0-0 da opciones de estar metido en el partido" y que "lo importante es no encajar más de un gol".

Preguntado por las últimas decisiones arbitrales con el Alavés, que sitúan al Glorioso como el equipo con más penaltis en contra y que acumula tres expulsiones consecutivas, Abelardo ha dicho que no le da importancia y que "hay que dejarles pitar con tranquilidad".

"El arbitraje en España tiene muy buen nivel y no suelo preguntar quien pita los partidos que jugamos", ha zanjado.