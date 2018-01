Wenger confirma que el Arsenal negocia por Aubameyang

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha confirmado este martes que el club inglés ha presentado una oferta al Borussia Dortmund por el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, aunque ha asegurado que todavía no están cerca de llegar a un acuerdo.

Aubameyang, de 28 años, ha sido vinculado en las últimas semanas con un traspaso al Arsenal e, incluso, el técnico del Dortmund, Peter Stöger, le dejó fuera de la convocatoria para el partido del pasado viernes contra el Hertha de Berlín (1-1).

"En estos casos nunca sabes si estás cerca o no (de llegar a un acuerdo). Es uno de los posibles refuerzos, pero tengo otros en la cabeza. Tenemos varias opciones y todavía no hemos tomado una decisión", explicó Wenger en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de semifinales de la Copa de la Liga ante el Chelsea, que se celebrará el miércoles a las 20:00h. "En este momento no hay ningún acuerdo próximo, ya sea por Aubameyang o por cualquier otro jugador", manifestó el veterano técnico galo.

El Arsenal cerró el lunes por la tarde su segunda incorporación del mercado invernal: el media punta armenio Henrikh Mkhitaryan, que llegó al Emirates Stadium procedente del Manchester United en un trueque por el chileno Alexis Sánchez. A comienzos de enero, el club londinense cerró el fichaje del joven central griego Konstantinos Mavropanos, procedente del PAS Giannina.

Wenger ha defendido este martes la decisión de dejar marchar a Alexis Sánchez y ha afirmado que, aunque perdieron "a un futbolista de clase mundial", también ganaron a otro "de clase mundial". "Sánchez es un gran tipo, alguien que estaba siempre comprometido y daba el 100 %. Creo que hemos perdido a un jugador de clase mundial, pero también hemos ganado a otro de clase mundial", señaló el francés. "Considero que Mkhitaryan tiene todas las cualidades para integrarse bien en nuestro equipo y sé que va a funcionar aquí", apuntó Wenger.

Alexis Sánchez, nuevo numero '7' del United, llega a Old Trafford con un contrato de cuatro temporadas y media y un salario de 14 millones de libras (16 millones de euros) libres de impuestos.

"Tiene 29 años y éste será, probablemente, su último gran contrato. Económicamente es importante. Se va a un gran club y, para un futbolista profesional, es importante compaginar esos dos aspectos", declaró Wenger.