Un libro repasa inolvidable hazaña en la que el fútbol le ganó a un genocida

Buenos Aires, 25 ene (EFE).- El 25 de enero de 1978, hace exactamente 40 años, Independiente se consagró campeón al realizar "la hazaña más grande del fútbol argentino" en plena dictadura militar y arruinó los planes del genocida Luciano Menéndez, según explicó a Efe Claudio Gómez, autor de "El partido rojo".

Ese día, Independiente, que había empatado en la ida ante Talleres por 1-1, igualó 2-2 en Córdoba y se consagró campeón del Nacional de 1977 de la Liga argentina gracias a la ventaja que otorgaban los goles convertidos de visitante.

Menéndez, que estuvo en el estadio, intentó que salga campeón el equipo cordobés para utilizar el campeonato con fines propagandísticos y políticos.

El Rojo empezó ganando gracias a Norberto Outes, Talleres lo empató luego de que el árbitro cobrara un dudoso penalti que Ricardo Cherini cambió por gol y luego, a siete minutos del final, Ángel Bocanelli puso el 2-1 con la mano.

Los jugadores de Independiente protestaron y el árbitro, Alberto Barreiro, expulsó a tres jugadores: Enzo Trossero, Rubén Galván y Omar Larrosa.

Ricardo Bochini, el máximo ídolo en la historia del club, empató el partido a siete minutos del final para que Independiente se proclamara campeón.

Sin embargo, lo que volvió épico e inolvidable a este partido fue su contexto.

"Lo que le da mucha más dimensión a la hazaña es que en Córdoba estaba Luciano Benjamin Menéndez, que es un genocida, el más malo de todos los genocidas probablemente, el más perverso, el más sádico. Tiene muchísimas condenas a cadena perpetua. El tipo necesitaba por cuestiones políticas y propagandísticas que Talleres salga campeón", dijo Gómez a Efe.

"Antes del partido va al vestuario del árbitro, Alberto Barreiro, tiene una charla y después tiene una charla con los presidentes de Talleres y de Independiente. El tipo marca presencia. Se sospecha que la presencia de Menéndez en el vestuario explica por qué Barreiro hizo lo que hizo, dio un penal dudoso, convalidó un gol con la mano y echó a tres de Independiente", añadió.

Según detalla el libro, Menéndez le había prometido al presidente de Talleres, Amadeo Nuccetelli, que lo nombraría presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si el equipo cordobés se consagraba campeón.

"Estuvo a pocos minutos de ser presidente de la AFA, con todas a favor: tres jugadores más, ganando 2 a 1. A uno le queda la duda de qué hubiera ocurrido, qué sería hoy el fútbol argentino si el 'Bocha' no hubiera hecho el gol", sostuvo Gómez.

"El partido Rojo", publicado por la editorial Planeta, es el segundo libro de Gómez, que antes escribió "Maten al rugbier", que revela la historia de 20 militantes que jugaban al rugby y que fueron desaparecidos por el gobierno de facto que dirigió al país de 1976 a 1983.

"Los dos libros están situados más o menos en la misma época. Vinculan deporte y dictadura, que son dos temas que a mí me apasionan. Mezclar los dos temas me parece súper importante. Además nosotros, como ciudadanos y sobre todo como periodistas, tenemos la obligación de sostener las banderas de Memoria, Verdad y Justicia", explicó.

La intención de Gómez al escribir "El Partido Rojo" es "tomar el deporte como excusa o disparador para contar otras historias, vinculadas con el deporte, que se meten en la historia social y política".

"Yo soy un fanático de Independiente, pero si en esta historia no hubiera estado la figura de Menéndez no sé si hubiera hecho el libro. A mí lo que más me movilizó para escribir el libro, además de la hazaña inigualable, fue que estaba atravesada por el signo de esa época, que fue la dictadura y los genocidas", explicó.

"El poder político nunca estuvo lejos del deporte, más que nada del fútbol. El presidente de Argentina (Mauricio Macri) empezó como presidente de Boca. Era un empresario y su carrera política empezó en Boca. El de Independiente (Hugo Moyano) es un sindicalista. El poder político siempre tuvo relación y vinculo con el fútbol, como los milicos (militares) con el Mundial de 1978", dijo.

"El partido rojo" será presentado está tarde en Independiente a exactamente 40 años de un partido inolvidable para los amantes del fútbol y sobre todo para los hinchas del Rojo, los de Talleres y para el genocida Menéndez, que actualmente está preso en Córdoba.