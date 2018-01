Moncho Fernández: "El Valencia es un equipo de muchísimo nivel"

Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, destacó este jueves del Valencia Basket, próximo rival de su equipo en el Multiusos Fontes do Sar (domingo, 18:00 horas), su "equilibrio" entre el juego defensivo y el ofensivo, pese a ser "maltratado" por las lesiones en el inicio del curso liguero.

"Anota muchísimo, tiene un lanzamiento de tres muy potente que viene acompañado con un juego interior donde Dubljevic o Pleiss obligan a que las defensas se cierren mucho, por lo tanto encuentran ese lanzamiento. Además, defensivamente son un equipo muy sólido. Juegan como un equipo y lo hacen francamente bien. Son un equipazo de Euroliga", comentó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico santiagués mostró su admiración por un equipo que, a su juicio, ha sabido "hacer de la necesidad una virtud" debido a las bajas por lesión de algunos de sus jugadores más desequilibrantes.

"Es un equipo de muchísimo nivel. Tiene jugadores muy buenos en el pick and roll, como es Pleiss, que también es capaz de anotar de espaldas al aro sin problemas. Dubljevic, que posiblemente sea el mejor jugador de poste de la Liga. Y eso si lo acompañas con Thomas, que es un all around player, y Doornekamp, que está jugando en el tres ahora pero que es un cuatro con un tiro increíble", detalló.

"Y luego -continuó- los escoltas nacionales son jugadores de la selección. Sastre, San Emeterio, Rafa, y una superestrella como Green, que produce en el uno contra uno, que produce en el pick and roll. Más Sam Van Rossom y ahora Abalde. En el camino se les queda Vives, operado, Sergi García, lesionado, y Diot, que también está de baja. Es un equipazo".

Moncho Fernández no ocultó la importancia de romper la racha de siete derrotas consecutivas en el último partido de la primera vuelta frente al Bilbao Basket: "Ganar siempre es la mejor medicina para curar todos los males deportivos. El equipo estaba muy contento en el vestuario al acabar el partido y hemos empezado la semana con sonrisas pero ya estamos muy centrados en el presente".

El preparador santiagués sigue pendiente del estado físico del base Albert Sábat, quien se lesionó en tierras vascas: "Sufre una talalgia que no le ha impedido entrenar pero sí que le está dando bastante la lata. Veremos cómo evoluciona estos días".