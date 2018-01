Mourinho continuará hasta 2020 como entrenador del Manchester United

El Manchester United ha anunciado esta tarde la renovación por una temporada más, hasta el año 2020, del técnico portugués José Mourinho.

El anterior contrato de Mourinho, de 54 años, en Old Trafford vencía en verano de 2019 y ha acordado la ampliación por una campaña más con la posibilidad de ampliarlo una segunda.

"Estoy honrado y orgulloso de ser el entrenador del Manchester United. Quiero darle las gracias a los dueños y al señor Ed Woodward (director ejecutivo) por el reconocimiento a mi trabajo duro y dedicación. Estoy encantado de que crean que soy el técnico idóneo para el futuro de este gran club", aseguró el preparador portugués, en unas declaraciones a la página web de los 'Diablos Rojos'.

Mourinho, que se encuentra en su segunda campaña en Manchester, ganó en su primer curso tres títulos: la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield, aunque finalizó la Premier League en una decepcionante sexta posición.

Este curso, sin embargo, el United marcha en la segunda plaza en el campeonato doméstico -a 12 puntos de sus vecinos del Manchester City-, está en cuartos de final de la Liga de Campeones -se enfrenta al Sevilla- y disputará el viernes la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra -juega ante el modesto Yeovil Town-.

"Dejamos el listón muy alto, ganando tres trofeos en una temporada, pero eso es lo que espero de mis equipos. Estamos sentando las bases de un exitoso y brillante futuro para el Manchester United", señaló.

"Tengo que darle las gracias a mi cuerpo técnico y a mis jugadores. Sin su empatía y amistad esto no sería posible. Amo a mis futbolistas y es un placer saber que vamos a estar juntos al menos tres años", dijo.

"Y no me puedo olvidar de los aficionados -puntualizó-. Gracias a su apoyo me han hecho sentir como en casa. No me canso de repetir cada día que es un verdadero honor ser entrenador del Manchester United".

El técnico luso, antiguo inquilino de los banquillos de Benfica, Uniao Leiria, Oporto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, llegó a Old Trafford en mayo de 2016 como reemplazo del holandés Louis van Gaal.

"José ha conseguido mucho como técnico del Manchester United y estoy encantado de que haya decidido ampliar su contrato con nosotros al menos hasta el año 2020. Su ética de trabajo y profesionalidad son extraordinarias, y desde el primer día abrazó el deseo del club de promocionar a jugadores jóvenes de calidad al primer equipo", declaró Ed Woodward, CEO del club.

"Estoy seguro de que seguirá logrando resultados positivos para los aficionados y para el club", manifestó el directivo.