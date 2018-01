Sanabria: "Estoy centrado en el Betis y mi recuperación, no pienso más allá"

El delantero paraguayo del Betis Tonny Sanabria, convaleciente desde el pasado 1 de diciembre de una operación en la rodilla derecha, afirmó este jueves que no se plantea nada sobre el interés de otros clubes porque sólo está "centrado" en el suyo y en su recuperación, y no piensa "más allá".

Sanabria repasó, en declaraciones de los medios del club bético, sus sensaciones después de ser el máximo goleador verdiblanco con siete tantos pese a que jugó su último partido con el Betis ante el Girona el pasado 25 de noviembre antes de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha para suturar el menisco externo.

Comentó que se encuentra bien y "evolucionando poco a poco", por lo que espera "que dentro de poco pueda estar ayudando al equipo dentro del campo"; y recordó que la lesión le llegó cuando estaba atravesando una buen momento de juego y que fue "complicado de asumir", aunque afirmó que "hay que seguir, no queda otra".

"Una lesión siempre es complicada. Me dolió un poco más porque me estaba encontrando bien y tenía la confianza del míster y de mis compañeros. Me sentía muy bien dentro del campo. Lo más importante es que estaba ayudando al equipo a base de goles. No hay que mirar atrás, tengo que ser positivo y mirar hacia adelante", dijo.

Abundó en esta línea al afirmar que es "optimista" y que intenta "trabajar día a día para estar lo antes posible y ayudar al equipo", aunque su vuelta a los terrenos de juego la marcará "el paso de los días" y cómo se vaya encontrando.

Se refirió al estilo ofensivo de los de Quique Setién y los goles en los que se traduce (33), lo que "para un delantero lo es todo"; y también destacó que, pese a que él no está, hay "otros compañeros que lo están haciendo igual de bien" y, entre ellos, citó al recién incorporado Rubén Castro:



"Rubén es un grandísimo jugador para nosotros. Nos ayuda muchísimo por la experiencia que tiene. Es una leyenda y aporta muchos goles al equipo", aseguró Tonny Sanabria, quien reconoció igualmente que la contrapartida que sufren los béticos es el elevado número de goles encajados (41), algo en lo que dijo que mejoran "poco a poco" con el trabajo diario.

Sobre el objetivo del Betis, apuntó que hay que "ser optimistas" porque están "practicando un buen fútbol" y que "hay que seguir en esta línea porque el estilo de juego también ayuda muchísimo" y todos confían en él, por lo que concluyó que "hay que mirar hacia arriba y no hacia abajo".

Sanabria consideró que la goleada sufrida ante el Barcelona (0-5) no debe mermar la confianza bética en sus propias posibilidades, por lo que "no hay que pensar más en el partido anterior".

"Tenemos ahora muy importante en Vigo y vamos a salir a por todas porque es un partido difícil. El equipo ha demostrado reponerse en varias ocasiones y esta vez no va a ser menos", afirmó el punta paraguayo, para quien no hay que recrearse en los buenos momentos de la primera vuelta porque en la segunda tienen que demostrar la pasta de la que están hechos.