Semedo investigado por presuntas amenazas con un arma en un club de alterne

Según publica el medio valenciano Las Provincias, el futbolista del Villarreal Rubén Semedo ha sido investigado por la policía por dos presuntos altercados con una pistola en un pub y un club de alterne en Valencia. Estos hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre en una conocida zona de ocio de la ciudad, cuando el portugués no entraba en las convocatorias por lesión.

Tras la investigación de la Policía Nacional, fue interrogado por estos en presencia de su abogado y posteriormente detenido por un delito de amenazas. Los agentes le leyeron sus derechos y su abogado le informó sobre las consecuencias que tendría esta situación. Tras ello se le trasladó a la Inspección Central de Guardia, donde le tomaron las huellas y fotografías para realizar la ficha policial y acto seguido fue puesto en libertad.

Según las fuentes jurídicas, la supuesta pistola no fue encontrada, por lo que no se pudo probar que las amenazas las

realizara con ella. Además, se tomo declaración a dos testigos que estuvieron presente durante los hechos. Uno de ellos es empleado del pub donde ocurría supuestamente uno de los altercados, el cual afirmó no ver ninguna pistola y que el zaguero portugués es "un buen cliente".

Tras los hechos, uno de los testigos llamó a la Policía para identificar el coche en el que huía el protagonista de los presuntos hechos, por lo que pudieron identificar a Semedo, pero no encontraron el coche por las calle de Valencia, ni tampoco al resto de sus ocupantes.

Hasta el momento, tanto el central del Villarreal como su abogado han declinado la opción de hacer declaraciones para los medios y aclarar el asunto. La Policía Nacional remitió las diligencias de este presunto delito de amenazas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 17 de Valencia.

Rubén Semedo llegó al Villarreal el pasado verano procedente del Sporting de Portugal a cambio de 14 millones de euros. Hizo una más que notable campaña en el conjunto portugués y ha sido convocado habitualmente en la selección sub 21 de su país. Actualmente, no ha tenido demasiada suerte en el submarino amarillo debido a las lesiones y solo ha disputado 231 minutos repartidos en cuatro encuentros (Real Sociedad, Betis, Getafe y Barça).