Simeone: "Vitolo tendrá que aprovechar los minutos para entrar en el once"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que el equipo rojiblanco necesita el "juego, el talento y las ganas de ayudar" de Víctor Machín, 'Vitolo', que tendrá "minutos con el correr de los días" y que los deberá "aprovechar para entrar en un once que es complejo".

Desde su inscripción para entrar en competición en el mercado invernal, tras jugar hasta enero en Las Palmas, el internacional español ha disputado cuatro de los siete encuentros posibles en este 2018, dos como titular y uno solo completo, en el duelo de vuelta de la Copa del Rey ante el Lleida. En total, 187 minutos, con un gol.

"En realidad, la palabra no es sorprender (que no haya sido titular con más constancia), sino que recién acaba de llegar. Ha jugado el partido con el Lleida, ha entrado con el Lleida, contra el Girona, el primer tiempo frente al Sevilla...", repasó Simeone, cuyas pruebas del once apuntan a la suplencia del extremo también en el choque de este domingo con Las Palmas en el Wanda Metropolitano.

"Está claro que está mejorando, se está incorporando de a poco dentro del equipo y tenemos muchas necesidades de su juego, su talento y sus ganas de ayudar al equipo. En el correr de los días seguramente tendrá minutos y esos minutos los tendrá que aprovechar para entrar en un once que es complejo, porque están Carrasco, Correa, Koke y el que pueda mostrar mejores situaciones en pos de lo que necesita el equipo está claro que jugará más minutos", añadió.

Simeone, que ve a su plantilla con la misma implicación de siempre en esta temporada, también habló de otros dos nombres propios en el equipo: los argentinos Augusto Fernández y Nico Gaitán, que negocian su marcha del club en este mercado de enero.

"En principio, el club está trabajando en lo mejor para cerrar la plantilla ahora en enero. Augusto sí tiene alguna posibilidad y todo lo que sea bien para él voy a estar contento, porque siempre nos ha dado el corazón desde el lugar que le tocó estar. Y cada vez que un futbolista que nos ha dado la vida tiene una oportunidad, soy el primero que abro las puertas", expuso Simeone sobre el medio centro, con un principio de acuerdo para fichar por el Beijing Renhe chino.

En el caso de Gaitán, el técnico apuntó que sigue "en la misma línea, esperando que se decida lo que va a suceder". "Y, a partir de lo que pase en enero, si se queda será uno más de nosotros y si sale el club sabrá la situación", agregó el técnico, que dejó fuera de la convocatoria ante Las Palmas a ambos futbolistas por ese motivo.