Bartra declara ante la justicia sobre el atentado del que temió no salir vivo

Batra declara ante la justicia sobre el atentado del que temió no salir vivo

El central español Marc Bartra declaró este lunes ante la justicia alemana sobre el atentado con bomba contra el autobús del Borussia Dortmund, acaecido el 11 de abril de 2017, del que el jugador temió no salir con vida. "No me siento bien cuando lo recuerdo. Tuve miedo de morir, miedo de volver a ver a mi familia", dijo Bartra en una declaración leída por el abogado del Dortmund, Alfons Becker.

Inicialmente se esperaba que Bartra declarase oralmente pero éste prefirió la declaración escrita al saber que el presunto responsable del atentado con bomba estaba presente en la audiencia.

Según Bartra, tras la explosión sintió una sacudida en la cabeza, soltó su teléfono móvil y sintió fuertes dolores en un brazo, del que después tuvo que ser operado. El jugador vio sangre en su brazo y temió que hubiera un segundo ataque mientras pensaba en su familia.

Bartra admitió que todavía no ha superado el ataque, que tiene pesadillas y que a veces tiene que volver a pensar en lo ocurrido. El presunto responsable, Sergei W., está acusado de 28 casos de intento de asesinato y de causar lesiones personales.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús del Dortmund salía del hotel de la concentración para dirigirse al estadio para disputar del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada contra el AS Mónaco.

La fiscalía considera que Sergei W., quería matar al mayor número de jugadores posibles para generar una caída en bolsa de las acciones del Dortmund con las que había hecho una apuesta a la baja con la que pretendía enriquecerse. Sergei W. ha reconocido haber sido el autor del atentado pero asegura que no tuvo intención de matar a nadie.