Lopetegui: "Estamos encantados con Diego Costa y ojalá que siga así"

Madrid, 29 ene (EFE).- Julen Lopetegui, seleccionador español de fútbol, mostró su satisfacción por el estado de forma del delantero Diego Costa y no descartó que pueda estar en las próximas convocatorias, incluida la del Mundial de Rusia.

"Diego Costa ha sido importante para nosotros. Ha estado un periplo grande sin competir y ahora, afortunadamente para él, para su equipo y para nosotros está compitiendo. Y haciéndolo muy bien. Estamos encantados y ojalá que siga así. La foto final de la convocatoria será en mayo y más difícil nos lo pondrá para decidir", dijo.

"Es un tipo de jugador que no hemos escondido que nos gusta, que nos agrada. Así lo hemos manifestado trayéndolo siempre cuando ha estado con posibilidades de venir", declaró antes de la gala de los Premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Lopetegui no se muestra sorprendido por ver así al delantero hispano-brasileño pese a estar varios meses sin competir: "No me ha sorprendido porque conocemos la mentalidad que tiene, su ambición, las ganas contenidas de estar mucho tiempo sin competir también. Sabemos que se ha preparado muy bien y está a un nivel muy bueno. Ahora se ha lesionado pero parece que no será importante y que volverá rápido a competir".

Preguntado sobre el hecho de que dos futbolistas que han entrado en las listas como Marco Asencio o Francisco Alarcón 'Isco' estén disfrutando de menos minutos en el Real Madrid apuntó: "Como seleccionador español yo lo que quiero es que todos los jugadores que están bajo nuestro radar y que han venido y pueden venir tengan el mayor protagonismo posible en sus equipos, es evidente. Que tengan salud y protagonismo, no solo con Marco Asensio sino con todos los futbolistas".

"Queremos que sean protagonistas y cuanto mejor les va en sus equipos más contentos estamos y mejor para la selección española. No ha jugado en los últimos partidos pero la temporada es muy larga y falta mucho. Confiamos plenamente en Isco y en el resto de sus compañeros", comentó del segundo.

También trató el tema de la llegada de varios jugadores saudíes al fútbol español: "No estoy muy informado al respecto de cómo es el tema. Pero como seleccionador español queremos que el protagonismo siempre lo tengan los jugadores españoles".

El técnico no quiso referirse a la posible nacionalización de Lucas Hernández: "Tenemos que tener la prudencia suficiente para hablar solamente de los jugadores que son seleccionables. En este caso Lucas no lo es".

En cuanto a su renovación, explicó: "No es algo que nos preocupe demasiado. De momento estamos tranquilos. La Federación ha mostrado su intención, la mía también es clara. A partir de ahí no creo que haya ningún problema. Nuestro objetivo primordial ahora es preparar bien los partidos de marzo y luego el Mundial. La demás irá en paralelo con tranquilidad y naturalidad, seguro que sí".