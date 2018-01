Laporte: "Tener a Guardiola como entrenador cambia muchas cosas"

El defensa francés Aymeric Laporte, fichado del Athletic Club por el Manchester City, destacó a su nuevo entrenador, Pep Guardiola, con el que coincide en el "estilo de juego" y con el que "el equipo cambia muchas cosas".

"Siempre he seguido a Guardiola, cuando estaba en otros clubes también. Siempre me ha encantado y siempre he tenido la oportunidad de verle. Ya he tenido algún contacto con él. Ambos tenemos el mismo estilo de juego. Tener a Guardiola como entrenador en tu equipo cambia muchas cosas. La verdad es que es un técnico con mucho prestigio y hay que aprovechar esas cosas para aprender y mejorar", dijo Laporte en la web del club inglés.

El central galo se mostró impresionado por las instalaciones con las que cuenta el Manchester City. "Lo que más me ha impresionado al llegar aquí han sido las instalaciones, ha sido espectacular. Tienen unas instalaciones increíbles", apuntó.

"La gente me ha tratado muy bien, estoy encantado de estar aquí y tengo ganas de empezar esta nueva etapa en mi carrera", añadió Aymeric Lapoerte, expectante ante las opciones del City en la temporada.

"Me parece un equipo joven. Sólo hace falta mirar los resultados. Sólo viendo los resultados ya ves como vamos. Vamos primeros. Creo que hay que seguir en esa dinámica y estoy seguro que así va a ser. Tenemos que ganar algún título este año, seguro", dijo el nuevo defensa del City.

Laporte destacó la competitividad en la plantilla 'citizen' y se mostró confiado en su aportación al equipo. "Todos nos tenemos que ayudar. No creo que vaya a haber ningún problema y nos llevaremos todos muy bien. Estoy convencido de ello. Creo que yo le puedo aportar cosas a Stones y él a mí también. Nos haremos mejores el uno al otro", apuntó sobre su posible compañero en el centro de la defensa.

El exjugador del Athletic confía en que su llegada al Manchester City impulse sus opciones en la selección de Francia. "Espero que me ayude para estar en el Mundial. Vengo a un club grande para conseguir grandes cosas y el Mundial evidentemente es una gran cosa. Tenemos que trabajar duro en este final de temporada, yo tengo que hacer grandes partidos, seguir creciendo e intentar optar a jugar en Rusia".

Laporte repasó sus años en el Athletic y destacó la temporada en la que el cuadro rojiblanco, con Ernesto Valverde como entrenador, llegó a jugar la Liga de Campeones.

"Más que nada por los resultados la tercera temporada llegamos a jugar la Liga de Campeones con Ernesto Valverde. Creo que esa temporada fue muy buena, hicimos un gran fútbol y pudimos jugar la Liga de Campeones", resaltó.

"Marcelo Bielsa fue mi primer entrenador como profesional y creo que me aportó muchísimo. Sobre todo técnicamente porque tenía unos vídeos que nos ponía siempre y eso nos ayudaba muchísimo", continuó Laporte.

"Conmigo tuvo un trato especial porque también yo acababa de subir del filial al primer equipo y eso hizo que tanto él como el segundo entrenador tuvieran un cariño especial para mí y me tuvieran un especial cuidado", reconoció el nuevo jugador del Manchester City.