El argentino Juan Insurralde es el tercer refuerzo del Colo Colo chileno 2018

Santiago de Chile, 31 ene (EFE).- El defensa argentino Juan Manuel Insaurralde fue presentado en Santiago este miércoles como el tercer refuerzo del Colo Colo, actual campeón chileno, para la temporada 2018, prometiendo aportar para dejar al club "en lo más alto" de la Copa Libertadores.

"La Copa Libertadores es algo soñado para cada jugador. Sabemos que es difícil pero hay que ir paso a paso tratando de colocar a Colo Colo en lo más alto", dijo en su presentación el defensor proveniente del Boca Juniors, de 33 años y 1,88 de estatura.

"Como equipo grande, Colo Colo debe ir por todos los frentes. Ser protagonista en todos los torneos y esperemos que así sea", añadió el futbolista, que en el Colo Colo vestirá la camiseta número 6, que el año pasado llevó el volante peruano Cristófer Gonzales.

Insaurralede aseguró que la hinchada de los albos se encontrará con un defensa "de mucho compromiso, sacrificio, que lucha cada pelota como si fuera la última".

"Espero ponerme pronto a disposición del equipo", agregó el zaguero, aunque es poco probable que debute el próximo fin de semana, cuando el Colo Colo debe visitar al Antofagasta en la primera jornada del torneo 2018 de la división de honor.

El argentino, que se agrega al centrocampista Carlos Carmona y al portero Bryan Cortés como refuerzos del Colo Colo, dijo estar en buenas condiciones para jugar, pues hizo toda la pretemporada con el Boca Juniors.

Destacó además que no dudó en partir al Colo Colo, pues sabe lo que representa el club en Chile y Sudamérica: "Cuando me dijeron de la posibilidad de venir no lo dudé y por eso se hizo tan rápido todo", comentó.

"Vengo con mucha ilusión y agradezco a Aníbal (Mosa, presidente del Colo Colo) y al club por permitirme poder vestir la camiseta del club más grande de Chile", aseveró.

Mosa, en tanto, afirmó estar feliz por contar con un nuevo hombre en las filas de Colo Colo, aunque advirtió que necesita al menos uno más.

"Vamos tranquilos en el tema de los refuerzos, ha sido un trabajo muy duro pero esperamos que podamos muy pronto armar el equipo que Pablo (Guede, el técnico) necesita", aseguró.

"Seguimos trabajando en los refuerzos. Uno más es seguro que tendremos, esperamos poder concretarlo esta semana y con ese cerraríamos las incorporaciones del plan inicial", señaló el dirigente.