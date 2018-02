Del Bosque inaugura la Ciudad Deportiva a la que da su nombre en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 1 feb (EFE).- El exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque ha inaugurado hoy la Ciudad Deportiva a la que ha dado su nombre en la localidad del Castillo del Romeral, de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), cuya construcción ha costado 2 millones de euros al municipio turístico.

Del Bosque ha sido recibido a las puertas del moderno recinto deportivo por el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Antonio Suárez, entre otras autoridades políticas y deportivas.

Después de descubrir una placa conmemorativa del evento, Del Bosque recorrió las instalaciones de un complejo que está anexo al estadio de fútbol del Castillo del Romeral, que cuenta con un pabellón deportivo de última generación, una piscina de natación de 25 metros, un "spa" con varios elementos de chorros de agua y una zona de saunas.

La Ciudad Deportiva, que tiene una superficie de 5.373 metros cuadrados, ofrece al usuario un gimnasio con las máquinas más modernas y una zona para el ejercicio físico al aire libre que cuenta con aparatos para el biodeporte, además de dos canchas de pádel, junto a una cafetería, una ludoteca y varias salas para deportes de acompañamiento.

Marco Aurelio Pérez ha agradecido la complicidad de Vicente del Bosque al ceder su nombre al complejo polideportivo porque, según el regidor, de quien ha destacado sus "virtudes" como entrenador de fútbol y, asimismo, la humanidad entrañable que transmite, ya que encarna "lo que todo el mundo quiere ver en una persona".

Por su parte, Del Bosque ha reconocido que todo el mundo habla bien de su persona y que él no iba a convencerles de lo contrario, al tiempo que ha agregado que, de visitas, "todos somos buenos, pero hay muy poca distancia entre quienes nos acompañan en este acto y quien les habla".

"Decía en cierta ocasión Gerard Piqué que el vestuario del Barcelona era distinto al del Real Madrid, queriendo decir que era un poquito mejor, pero yo creo que son poco más o menos... Eso se ve en los peinados y los tatuajes, y por eso digo que no hay muchas diferencias", ha destacado el técnico salmantino.

En su opinión, si estaba en el sur de Gran canaria hoy es porque se ha ganado, refiriéndose a los títulos que Del Bosque conquistó al frente del combinado español, "porque si no lo hubiéramos hecho seguramente, aún con los mismo gestos, actitudes y comportamientos, no estaría aquí".

Del Bosque ha recordado también que en los últimos años le ha tocado de todo, ganar y, también, perder.

"Creo que hemos ganado con moderación y hemos perdido sin dramatismos, y que esa fortaleza emocional se ha tenido la oportunidad de comprobarla y hacerlo. Muchas veces han podido pensar que este tío -refiriéndose a él mismo- no se alegra por los goles, ni por el que metió Iniesta en el minuto 116. Claro que me alegro, pero lo que no me gusta es teatralizar", ha subrayado.

Vicente del Bosque también se ha acordado de los 36 años que ha vivido como jugador y técnico en el Real Madrid, tanto en la base como en su primer equipo, y ha resaltado los valores humanos y deportivos que allí ha aprendido luego los ha podido transmitir tanto a la cantera como a los profesionales que ha entrenado.

Del Bosque ha animado asimismo a la ciudadanía a usar las instalaciones de su Ciudad Deportiva y cuidarlas, "porque en el fondo esta va a ser la segunda casa de muchos, les va a gustar tanto que estarán mucho tiempo aquí adentro", al tiempo que ha agregado que el respeto a las infraestructuras públicas también "es fundamental" para poder mantener un nivel de servicios.