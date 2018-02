El derbi barcelonés vuelve a escena y pulso Atlético-Valencia

Poco más de una semana después de medirse en los cuartos de final de la Copa del Rey, el derbi barcelonés vuelve a escena con el conjunto de Ernesto Valverde, sólido líder de LaLiga Santander, como claro favorito, en una jornada en la que sobresale el duelo entre el Atlético y el Valencia, segundo y tercero.

Los ecos de dicha eliminatoria aún están frescos, avivados por las declaraciones del azulgrana Gerard Piqué, que 'calentará' si cabe más el RCDE Stadium, donde el Espanyol, único equipo que ha ganado esta temporada al Barcelona, tratará de repetir resultado (1-0). En todo caso, tanto el meta Diego López como la Federación de Peñas espanyolistas, han pedido el máximo apoyo para su equipo y también el máximo respeto para los rivales.

El Barcelona respira tranquilo con los once puntos que tiene de ventaja sobre el Atlético de Madrid, pero tras eliminar a su 'vecino' después de remontar en el Camp Nou quiere mantener la sólida diferencia y dar un gusto a su afición.

El Espanyol, que no gana en Liga como local desde que se impuso al Atlético (1-0) en el último partido de 2017, sabe que tiene que hacer de nuevo un partido perfecto y que el Barcelona, con el desgaste de su partido copero ante el Valencia, no lo haga. El conjunto de Quique Sánchez Flores está lejos de su primer objetivo y no quiere empezar a complicarse más la vida.

El sábado el Wanda Metropolitano albergará el otro gran compromiso del fin de semana. El Atlético de Madrid defiende ante el Valencia los seis puntos que le lleva al margen de que intenta no descolgarse más del líder, por si este pudiera tener algún bajón y pudiera meter algo de presión.

El conjunto de Diego Pablo Simeone despertó a la contra frente a Las Palmas tras el sinsabor de la eliminación copera ante el Sevilla y el empate ante el Girona y resulta clave en esta lucha en la zona alta imponerse a un Valencia que tras un gran inicio de campaña está en recesión en LaLiga.

El desgaste del choque copero en el Camp Nou será un factor a tener en cuenta y más en un compromiso de la exigencia física que le propondrá el Atlético. Marcelino García Toral tiene problemas de lesiones. Con todo, el Valencia se perfila como un rival de máxima exigencia para el cuadro madrileño.

Una derrota del bloque de Marcelino y un triunfo del Real Madrid precisamente en Valencia ante el Levante permitiría al cuadro del francés Zinedine Zidane escalar al tercer puesto de la tabla.

El equipo madridista, por primera vez tras una semana sin partidos al haber caído en los cuartos de la Copa ante el Leganés, ha encadenado dos victorias ligueras seguidas, dos goleadas frente a Deportivo (7-1) y en el feudo del Valencia (1-4).

La idea del vigente campeón es ir recuperando terreno en el torneo doméstico sin mirar a pretensiones mayores, por cuanto tiene al Barcelona a diecinueve puntos. Es importante, de paso, no tropezar para mantenerse en la zona 'Champions'. El Villarreal está justo detrás y el Sevilla no muy lejos.

El cuadro castellonense está en plena fase de progresión después de enlazar cinco victorias y un empate. Visitará este sábado al Betis, cuyo modelo futbolístico de salir con el balón jugado le está costando más de un disgusto y le está penalizando en su sueño de llegar a luchar por Europa.

El Sevilla se debate entre su lucha liguera y su presencia en las semifinales de la Copa del Rey, en las que tomó ligera ventaja al empatar a uno en Butarque ante el Leganés. Habrá que esperar a ver si el técnico italiano Vincenzo Montella mantiene en Eibar el once tipo de los últimos partidos o introduce modificaciones para aliviar el desgaste físico acumulado. Otro partido exigente y muy importante dada la pujanza del cuadro de José Luis Mendilíbar.

El sorprendente debutante Girona reta el intento de reacción del Athletic Club, al que aguarda en Montilivi, donde se está haciendo fuerte, y otras dos de las revelaciones, Getafe y Leganés, dirimirán un más que interesante derbi del sur de Madrid con los dos equipos igualados a puntos.

El Celta por fin ha encontrado la regularidad de los buenos resultados, tanto que después de sumar tres victorias seguidas en sus últimos encuentros es ya séptimo a dos puntos de Europa. Pero en esta ocasión se encuentra también con un equipo, el Alavés, que se ha fortificado en Mendizorroza, que ha mejorado desde la llegada de Abelardo Fernández, y que además necesita mantener esta tónica para alejarse más del peligro.

El gran duelo por la salvación se vivirá el lunes, en el cierre de la vigésima segunda jornada, entre Las Palmas y Málaga, los dos últimos clasificados. Quien venza tomará aire y quien caiga quedará aún más hundido.

El Deportivo, antepenúltimo, tratará de reaccionar en el arranque del programa este viernes a costa de una Real Sociedad en situación muy complicada después de enlazar cuatro derrotas seguidas.

- Programación de la 22ª jornada:

. Viernes:

Real Sociedad - Deportivo 21.00

. Sábado:

Eibar - Sevilla 13:00

Betis - Villarreal 16:15

Alavés - Celta Vigo 18.30

Levante - Real Madrid 20.45

. Domingo:

Getafe - Leganés 12:00

Espanyol - Barcelona 16:15

Girona - Athletic Bilbao 18:30

Atlético Madrid - Valencia 20.45

. Lunes:

Las Palmas - Málaga 21.00