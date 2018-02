Tebas: "Trabajamos muchísimo para erradicar la violencia"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió a los casos recientes de violencia en algunos estadios españoles de fútbol y señaló que desde su organismo trabajan para intentar erradicarla ya que es un tema que les inquieta.

"Estamos con una especie de repunte que nos tiene preocupados. Trabajamos muchísimo para erradicar la violencia porque es uno de los signos que no pueden manchar nuestro campeonato. Cuando hay algún enfrentamiento de ultras en la calle o incidentes, es imagen en todo el mundo. No solo de los programas deportivos sino en los telediarios. Y esa imagen daña muchísimo el fútbol español", dijo.

Preguntado por la detención de Quique Pina, consejero delegado del Cádiz CF, apuntó: "Vamos a esperar las circunstancias, las diligencias son secretas y no conocemos nada. No es bueno que ocurran estas cosas en el fútbol y vamos a esperar".

"Con Quique Pina he tenido mis diferencias pero es un hombre que ha dirigido importantes clubes de fútbol en España y tiene buen ojo deportivo. Pero vamos a ver qué sale de todas las investigaciones que hay", añadió en la 'Gala Cetelem' de los Campeones del Mundo la Real Federación Motociclista Española (RFME).

También fueron objeto de su análisis los comentarios de Gerard Piqué, jugador del Barcelona, en los que habló del Espanyol como un equipo de Cornellá: "Los califiqué como desafortunados. Nosotros recibimos la queja del Espanyol y la tramitamos al Comité de Competición. Las cosas hay que saber cómo se dicen, cuándo se dicen y en el entorno en el que se dicen. Y en el entorno del fútbol todo el mundo sabe que siempre es el Espanyol de Barcelona".

Tebas salió además al paso de las críticas que se han vertido por la llegada masiva de futbolistas saudíes a clubes de LaLiga: "Las entiendo porque no conocen cómo ha sido la realidad. Solo recordar que ha habido un proceso de selección. En Lisboa en noviembre estuvieron veintinueve directores deportivos de clubes españoles en un partido de la selección saudí".

"Siguieron viajando a Riad veinte directores viendo una o dos jornadas de la liga saudí y allí se decidieron por una serie de jugadores de primer nivel del fútbol de allí. Por gente que ha estado entrenando, allí sabemos que son unos grandes jugadores", agregó.

Además aclaró: "Luego está la estrategia de este tipo de clubes, los medianos del fútbol español, para los que es imposible fichar a una gran estrella para tener repercusión mundial. Y si no puedes tener una gran estrella, vamos a tener las estrellas de los países. En el mundo árabe ha tenido una repercusión tremenda y la va a seguir teniendo, porque alguno de estos jugadores va a triunfar".

Asimismo no descartó que se pueda repetir el modelo con nombres de otros países en el futuro: "¿Por qué no? Vamos a empujar a que, siempre cubriendo las plazas de extranjeros, vengan jugadores de otros países porque si queremos internacionalizar el campeonato y que los clubes también entren a ser grandes marcas mundiales, hay que traer futbolistas de otros lados. Si no, no es imposible".