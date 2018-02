Alexis se estrena y el United gana al Huddersfield

El Manchester United, rival del Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones, ganó 2-0 al Huddersfield con un gol del chileno Alexis Sánchez, que marcó su primer tanto desde que fichó por el equipo de José Mourinho, en una jornada en la que el Manchester City pinchó tras empatar 1-1 en el estadio del Burnley.

Aunque el United recortó distancias respecto al líder de la Premier League, la distancia entre el cuadro de Josep Guardiola y el de Mourinho es importante. El Manchester City, pese a perder dos puntos, mantiene una ventaja de trece sobre su más inmediato perseguidor. Aún tiene un colchón muy importante para afrontar con tranquilidad la segunda parte del campeonato.

No pudo pasar del empate porque perdonó en un partido en el que el central belga Vincent Kompany sentó al francés Aymeric Laporte en el banquillo y que tenía que haber acabado en goleada para el City, que desperdició numerosas ocasiones a lo largo de los 90 minutos.

La más clara, una de Raheem Sterling a puerta vacía que pudo haber sentenciado un choque que comenzó con el tanto del brasileño Danilo, que marcó uno de los golazos de la jornada tras firmar un disparo espectacular desde fuera del área que entró en la escuadra de la portería defendida por Nick Pope.

El fallo de Sterling, a 15 minutos para el final, dio paso al tanto del empate en una de las pocas ocasiones del Burnley. El islandés Jóhann Berg Gudmunsson remató a la red un centro de Matthew Lowton y dejó helado al cuadro de Guardiola, firme líder pero con un pinchazo inesperado e injusto a sus espaldas.

Después, el Manchester United recogió el testigo y no falló la oportunidad que tenía de reducir distancias. No perdonó al Huddersfield, que lucha por no descender, y el próximo rival del Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones ganó 2-0 con comodidad.

Además, Old Trafford celebró el primer gol de Alexis, que cerró la cuenta tras marcar en el rechace de un penalti que él mismo provocó y falló. El delantero chileno, en su tercer partido con la camiseta del United, se estrenó y dio tranquilidad a un equipo que inició la victoria con un tanto del belga Romelu Lukaku.

Mourinho dejó en el banquillo al francés Paul Pogba y a Marcus Rashford, que después contaron con minutos en la segunda parte. La victoria del United fue muy trabajada ante un equipo que se encerró en su campo durante 90 minutos y que resumió de forma gráfica el técnico portugués. "Hemos derribado el muro de Berlín", dijo.

En plena pelea por el descenso, el Southampton dio una estocada al colista, el West Bromwich, que perdió 2-3 para hundirse un poco más en la clasificación y ver desde la barrera como su rival celebraba abandonar los puestos de descenso.

Aunque se adelantó en el marcador por medio de egipcio Ahmed Hegazy, el Southampton remontó con un golazo del gabonés Mario Lemina desde fuera del área y con los tantos de Jack Stephens y de James Ward-Prowse, que hicieron inútil el último estirón del West Brom. La diana del venezolano José Rondón no sirvió para nada y el 2-3 final dejó deprimido a un equipo y exultante a otro.

En el otro duelo de la zona baja de la clasificación, el Brighton sumó tres puntos muy importantes después de ganar 3-1 al West Ham, que aguantó el empate con un acierto del mexicano Javier "Chicharito" Hernández hasta el minuto 59, cuando José Izquierdo hizo el tercer golazo de la jornada.

El colombiano mandó a la escuadra de la portería West Ham una bomba desde una esquina del área grande, hundió a su rival y colocó a su equipo tres puntos por encima del descenso. El equipo de David Moyes se estancó en la tabla y el Brighton le igualó con 27 puntos para asomarse con preocupación a los puestos peligrosos.

Los mismos problemas tiene el Stoke, que perdió 2-1 ante el Bournemouth y desperdició la ventaja que adquirió en los primeros minutos con el gol del suizo Xherdan Shaqiri. Después, en la segunda parte, se hundió en un suspiro y el noruego Joshua King primero, y el francés Lys Mousset después, marcaron para dejar al Stoke en puestos de descenso.

Se colocó en esa zona por la victoria del Southampton y por el empate del Swansea en el estadio del Leicester, que parece no querer luchar por jugar la próxima temporada en Europa tras empatar 1-1 en su estadio. Aunque Jamie Vardy adelantó a la escuadra dirigida por Claude Puel, el argentino Federico Fernández empató en la segunda parte con un cabezazo a la salida de un córner con el que sacó a su equipo de los puestos de descenso.