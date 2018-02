Allegri: "Ojalá Dybala esté para el partido contra el Tottenham"

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, expresó el deseo de que el argentino Paulo Dybala, que se está recuperando de una lesión muscular, esté disponible para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham.

Dybala no juega desde el pasado 6 de enero por un problema muscular en el muslo derecho y Allegri explicó que le volverá a alinear cuando esté "en las mejores condiciones", en una rueda de prensa organizada en el centro deportivo de Vinovo (Turín, norte).

"Dybala se está recuperando, pero faltan 8 o 9 días al partido contra el Tottenham. Veremos día por día y ojalá esté a disposición", aseguró Allegri, cuyo equipo se enfrentará a su rival europeo el martes 13 de febrero en el choque de ida.

La vuelta de esta eliminatoria se disputará el 7 de marzo en el estadio de Wembley, en Londres (Reino Unido).

"Lo más importante es que (Dybala) vuelva en las mejores condiciones, porque no tenemos solo el partido contra el Tottenham, hay muchísimos duelos ligueros, la vuelta de la semifinal de la Copa Italia y la vuelta europea de Londres", subrayó Allegri.

La Liga de Campeones fue uno de los temas en los que más se detuvo el técnico del Juventus, que volvió a comentar además la última final europea que su equipo perdió el pasado 3 de junio en Cardiff (Gales, Reino Unido) contra el Real Madrid.

"El Madrid ganó 12 Champions y el Juventus jugó 9 finales. En Cardiff ganaron simplemente los más fuertes. Nosotros jugamos una óptima primera mitad, pero un partido dura 90 minutos", reconoció el entrenador italiano, al recordar la derrota 1-4 de su equipo.

"Nos cruzamos con un Madrid en gran estado de forma, que mereció absolutamente ganar. El Juventus estaba totalmente tranquilo, pero tuvo por delante a un equipo mucho mejor", agregó.

Allegri también aseguró que va a ver el vídeo de la charla que dio el técnico francés Zinedine Zidane a la plantilla del Real Madrid en ocasión de la final de Cardiff.

"No he visto el vídeo, pero lo voy a hacer porque me produce curiosidad", dijo.

Por lo que se refiere al estado de forma del argentino Gonzalo Higuaín, el técnico de los turineses informó de que el "Pipita" se siente bien, aunque consideró que puede hacerlo aún mejor.

"Higuaín está en buena condición, siempre ha sido imprescindible para nosotros. Hubo un momento en el que necesitaba mejorar su condición y estar un poco en el banquillo le hizo bien. Es algo que le pasó a todos", afirmó.

"Está bien, aunque creo que pueda hacerlo aun mejor", añadió.