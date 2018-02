Martí reconoce que no sacó el mejor rendimiento a la plantilla

Santa Cruz de Tenerife, 5 feb (EFE).- El exentrenador del CD Tenerife José Luis Martí ha reconocido hoy que el equipo tiene una "plantilla extraordinaria", de las mejores de la categoría, pero no le ha podido "sacar su mejor rendimiento", aunque ha destacado que las lesiones han lastrado bastante.

"Estoy contento por lo que me transmitió la gente. Saben que me he esforzado al máximo a pesar de que las cosas no han funcionado. Mañana podré despedirme de los jugadores. Desde anoche he recibido muchos mensajes de apoyo", ha manifestado en la rueda de prensa de su despedida.

José Luis Martí ha comentado que ha aprendido muchas cosas en su primera etapa como entrenador, tanto "del club, de los trabajadores y, sobre todo, de los jugadores".

"Cada día he aprendido algo y me servirá para un futuro", ha agregado.

El entrenador ha asegurado que no se va frustrado, ya que ha hecho todo lo que ha podido y creía oportuno, al tiempo que ha destacado que "los resultados mandan".

"Seré un aficionado más del equipo, apoyaré desde fuera en todo lo que pueda. Aquí me dieron una oportunidad única e intenté sacar el máximo a los jugadores", ha agregado.

"Siempre miro el lado positivo. Soy realista, las cosas no iban de la mejor manera, pero no puedo ser negativo porque se lo hubiera transmitido a la plantilla. Se debe mirar hacia adelante y todos deseamos que el domingo el CD Tenerife logre el triunfo", ha insistido.

José Luis Martí ha comentado que "los jugadores deben recobrar la confianza y lo único que les pido es que se esfuercen con el nuevo míster tanto o más de lo que se esforzaron" con él, al tiempo que ha dicho que está convencido de que los resultados llegarán.