Neymar festeja su 26º cumpleaños a lo grande

¡Que no se pierda la tradición! El brasileño que recaló el pasado verano en la plantilla del PSG ha vuelto a celebrar a lo grande su cumpleaños. Esta ocasión es el primero que festeja en París, y aunque es hoy el día de su 26º aniversario, la estrella se adelantó a la noche del sábado para celebrarlo.



La gala tuvo lugar en la sala Pavillon Cambon, en pleno centro de París, donde asistieron unos 200 comensales. Entre ellos estaban amigos y familiares del jugador, así como compañeros de su club actual y otras celebridades de la talla del brasileño Ronaldo Nazario o Gabriel Jesus, jugador del Manchester City.





El brasileño estuvo acompañado de su novia, que hizo llorar al delantero en uno de los momentos más especiales de la fiesta al dedicarle un mensaje en el que le mostraba su admiración y orgullo: "Padre, hoy es tu cumpleaños y me han pedido que te diga algunas cosas. Todavía no soy tan bueno como tú hablando a la cámara, pero voy a intentarlo.". Otro de los momentos más emotivos de la noche fue la actuación de su amigo. El cantante colombiano fue el encargado de cantar el popular, hecho que provocó las primeras lágrimas de Neymar.