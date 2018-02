Justicia argentina plantea que jugador de Atlético Madrid declare a distancia

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- El tribunal que juzga a los presuntos integrantes de la banda de narcotraficantes 'Los Monos' planteó hoy la posibilidad que el jugador argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa declare por videoconferencia desde la capital española por supuesto vínculo entre la banda y su pase en San Lorenzo en 2012.

Este tribunal juzga a 25 acusados de ser integrantes de 'Los Monos', considerada una de las más peligrosas de la provincia de Santa Fe (centro), en la que se ha registrado un fuerte avance del narcotráfico y de violencia vinculada a disputas entre bandas por el territorio.

Según informó este martes la agencia estatal Télam, la fiscal del juicio, María Eugenia Iribarren, confesó que esta posibilidad se estudia debido a que el jugador reside en Madrid, y resaltó que será el próximo miércoles cuando se llegue a una resolución, que dependerá de "las posibilidades técnicas".

Correa, natural de Rosario (Santa Fe), fue traspasado al club San Lorenzo de Almagro en 2012 y su pase se vinculó por su representante en aquel momento, Francisco Lapiana, uno de los imputados en la causa.

Además, la fiscal denunció las dificultades que tienen en el caso para conseguir testigos que declaren en la causa por asociación ilícita de la banda, ya que temen sufrir represalias.

"Se habían citado testigos que no pudieron ser localizados o manifestaron que no querían venir por el temor que sentían o no contestaron nada", sostuvo.

Por su parte, el abogado defensor, Carlos Varela, dijo que la información que poseen está "sesgada".

"Creemos que hubo una requisa en procura de localizar teléfonos celulares o armas", aseguró el letrado a medios locales.