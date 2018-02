Verónica Boquete: "Me he ido del PSG porque no estaba teniendo minutos"

Barcelona, 7 feb (EFE).- La mediapunta Verónica Boquete ha fichado por el 'Beijing BG Phoenix' de la Liga china, porque en su anterior equipo, el PSG francés, había perdido protagonismo y minutos, y debido a que el contrato finalizada en junio, ha decidido aceptar la aventura asiática.

La jugadora, que en abril cumplirá 31 años, ha sido presentada oficialmente hoy en Barcelona como nueva jugadora de ese club, acto en el que ha estado el vicepresidente de la entidad y el que será su técnico, el sueco Kim Bjorkegren.

Vero Boquete ha firmado por una temporada, y ha explicado que la decisión de fichar por un equipo asiático y no europeo se debe a que en el continente "todas los equipos ya están hechos y en China están en la pretemporada.

La que fue un referente en la selección española, y capitana durante un lustro, ha posado con la zamarra rosa de su nuevo equipo y con el dorsal 21, el que ha pedido a la entidad poder lucir, el mismo que ha intentado cargar a sus espaldas desde su etapa en el RCD Espanyol.

"Es un reto jugar en otro continente y una oportunidad para seguir creciendo, y en China puedo seguir haciéndolo", ha señalado la jugadora, que antes de atender preguntas de los informadores ha aclarado su salida del PSG: "No estaba contando con todos los minutos que esperaba, y por un cambio de estilo, o por otras razones, he dejado de ser importante. El fútbol está para jugarlo y en China puedo mantener el máximo nivel competitivo".

"En el parón en Francia, y sabiendo lo que me iba a esperar en los siguientes meses (finalizaba contrato en junio), estar más tiempo allí no me beneficiaba. Llegó la oferta, me gustó el proyecto y como experiencia deportiva y personal me parecía interesante. Además, aportaré experiencia porque es un equipo muy joven", ha dicho.

Ha agradecido que el técnico sueco la haya llamado. Kim Bjorkegren (exentrenador del Linköping del campeonato nórdico) ha explicado que ya la conoció en la Liga sueca cuando la jugadora gallega militó en el Tyresö FF, y que estuvo siguiendo su trayectoria hasta que ha tenido la oportunidad de contar con ella.

Boquete ha asegurado que se siente "feliz por formar parte de este club y ser la primera extranjera, y también por Kim".

"Llevaba años queriendo tener una experiencia en Asia y creía que sería Japón. Pero será China, la liga más emergente. Y es China y no Europa por el momento de la temporada en que estamos. Aquí los equipos están hechos y allí están en pretemporada. A ver si tengo minutos y puedo jugar y a ver si sigo más tiempo allí", ha señalado,

Sobre el torneo español, la exjugadora del PSG ha aplaudido que futbolistas como la holandesa Lieke Martens (FC Barcelona) estén en la Liga y que sea una referente para otras jugadoras. Ha ensalzado el momento del fútbol femenino español y ha deseado que pronto algún equipo esté luchando por un título europeo.

No obstante, y a pesar de asegurar que en la Liga española "estamos mejor que nunca", considera que al torneo le faltan "más apoyos y más patrocinios para ser mejor. En España hay mucha diferencia entre los equipos y ello hace que la Liga no sea tan competitiva como en otros sitios".