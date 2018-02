El West Ham ficha al sancionado Evra hasta final de temporada

El West Ham ha oficializado este miércoles el fichaje hasta final de esta temporada del veterano lateral izquierdo francés Patrice Evra, quien cumple una sanción de la UEFA hasta el próximo mes de junio.

Evra, de 36 años, se encontraba sin equipo después de acordar, el pasado 10 de noviembre, la rescisión con el Olympique de Marsella tras haber sido sancionado por el máximo organismo europeo por propinar una patada a un aficionado antes de un encuentro de la Liga Europa. Posteriormente, fue ofrecido a muchos clubes. Entre ellos, el Betis.

La UEFA suspendió al galo hasta el próximo 30 de junio de 2018, lo que le impide participar en ningún partido de competiciones europeas de clubes. Esta sanción, sin embargo, no afecta al West Ham, puesto que este curso sólo compite en la Premier League.

"El West Ham United está encantado de confirmar el fichaje del experimentado Patrice Evra con un contrato de corta duración", informó el conjunto del este de Londres a través de un comunicado, publicado en su página web.

El futbolista pasó la pertinente revisión médica en la mañana de este miércoles en la ciudad deportiva del club, en Rush Green, antes de firmar su nuevo contrato.

El nuevo número '27' de los 'Hammers' vuelve así a la Premier League y a Inglaterra, donde jugó durante ocho temporadas y media (379 partidos) en las filas del Manchester United y ganó nueve títulos, incluidas cinco ligas y la Champions League.

"Estoy muy feliz de ser un 'Hammer' y de volver a la Premier League. ¡Adoro este deporte!", dijo Evra, haciendo alusión a la famosa frase que usa en sus motivadores vídeos en la red Instagram. "Estoy muy agradecido al West Ham por darme la oportunidad de volver a trabajar. Quiero darle las gracias al entrenador, al presidente, a los compañeros y a mi agente", apuntó.

"Uno no se da cuenta de lo afortunado que es. Ahora, el saber que me voy a levantar cada mañana y que voy a ir a entrenar con mis compañeros me saca una sonrisa. Estoy feliz", expresó.

Patrice Evra competirá por un puesto en el costado izquierdo del equipo con el inglés Aaron Cresswell, el francés Arthur Masuaku y con el también inglés Sam Byram, habitual lateral derecho pero que también puede jugar en la izquierda.

"Todo sucedió muy rápido. Mi agente me llamó y me dijo que tenía que volver lo antes posible (de Dubái) e ir a Londres, ya que tenía una reunión con el entrenador (David Moyes), a quien conozco del Manchester United", reveló.

"Cuando vas a firmar un contrato el dinero no es problema; el acuerdo se podía haber firmado en cinco minutos. Lo más importante era fichar por el West Ham y ayudar a mis compañeros a ganar todos los partidos posibles. Es el acuerdo más rápido que he firmado en mi vida porque las dos partes querían que funcionara", concluyó Evra.

El internacional galo podría hacer su debut con los 'Hammers' el próximo sábado 10 de febrero en el partido de la vigesimoséptima jornada de la Premier League contra el Watford en el Estadio Olímpico de Londres (15:00 GMT).

El West Ham marcha en decimosegunda posición de la liga inglesa, con 27 puntos, tres por encima de los puestos de descenso y a 22 de las plazas europeas.