Julio Baptista, gran amigo de Neymar: "Es un chico diez y muy humilde"

Julio Baptista (Sao Paulo, 1981) jugó en el Real Madrid. Es íntimo amigo de Neymar. Disfrutó la semana pasada en su fiesta de cumpleaños en París. Conoce el entorno de la estrella de PSG y sobre todo la ilusión que tiene Neymar por jugar este miércoles en el estadio Bernabéu.

En una amplia entrevista con la Agencia EFE, Julio Baptista analiza el Real Madrid-PSG de Liga de Campeones, con sabor brasileño. Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos y Marcelo. Julio Baptista insiste en que será una eliminatoria "muy igualada" a pesar de los "altibajos" que atraviesa el Real Madrid.

Pregunta.- ¿Cómo ve la eliminatoria entre el Real Madrid y el París Saint-Germain?

Respuesta.- Una eliminatoria muy abierta. Tenemos un PSG muy fuerte, con, para mí, el mejor ataque de Europa y un Madrid de altibajos, pero el Madrid siempre es el Madrid y sabe bien lo que es ganar la Liga de Campeones. Por esto, pienso que es una eliminatoria abierta.

P.- Ha hablado de un Real Madrid con altibajos, ¿qué cree que le pasa al equipo?

R.- Son rachas. Al final los jugadores pueden bajar un poco de forma y no consiguen dar el nivel que estaban dando el año pasado y los equipos ya te conocen. Las cosas no empiezan a salir, tu rival, el Barcelona, se distancia de ti y esto acaba afectando anímicamente.

P.- Usted tiene amistad con Neymar, al que se le nota más liberado en su nueva etapa en el PSG, ¿cómo ve usted este cambio?

R.- Yo no digo que dos grandes jugadores no puedan jugar juntos, pero él aspira a ser el mejor del mundo y bajo mi punto de vista no podía estar en el Barcelona, ya que compartiendo equipo con Messi es muy difícil que pueda ganar un Balón de Oro.

Saliendo del Barcelona ha conseguido un mayor protagonismo y si el París Saint-Germain logra ganar una Liga de Campeones podría ser el Balón de Oro este año. Estas cosas no las podía contemplar antes y ahora lo tiene más claro. Su deseo es ser el mejor del mundo y él ha ido detrás de este deseo.

P.-¿Cómo ve a Neymar ante el partido de este miércoles?

R.- Él tiene una gran facilidad de hacer fácil lo difícil. Ha cogido mucha madurez y disfruta jugando, que es lo más importante. El otro día dijo en una entrevista que 'el fútbol se está volviendo demasiado monótono y no se puede ni bromear en el campo' (en referencia al encuentro frente al Rennes en el que tendió la mano a un jugador rival, Hamari Traoré, para después apartársela) y tiene razón, porque recibe muchas patadas y no tiene una mala reacción ni cambia su forma de jugar.

Nosotros cuando jugábamos con la selección contra Argentina nos decían que no le pegásemos a Leo Messi porque se podía despertar y algo así le pasa a Neymar; si le pegan intenta hacer más. Neymar es uno de los jugadores más desequilibrantes que hay.

P.- Se ha hablado mucho de la relación de Neymar con Cavani pero con los números en la mano se están entendiendo bien...

R.- A veces la gente por una acción genera mucho ruido. Yo estuve en el cumpleaños de Neymar, como Cavani, y se ve que no hay nada malo entre ellos. El éxito del PSG es que están jugando como un equipo además de sus gran nivel individual y esto hace que les vaya muy bien.

P.- Neymar dio una gran fiesta de cumpleaños a la que usted asistió, ¿cómo evalúa la atmósfera en la que vive?

R.- Neymar lo que quiere es estar bien. Es un chico que por tener ese talento y esa capacidad de generar tantas cosas al rededor suyo no puede hacer cosas normales como el resto de la gente y esto es muy duro. La vida que lleva le ayuda. Él encuentra refugio en sus amigos y haciendo bromas y esto hace que no haya espacio para lamentarse, solo para cambiar el chip y desconectar. Es un chico diez y muy humilde, que es importante para llegar lejos.

P.- ¿Cómo cree que va a salir el PSG en el Santiago Bernabéu?

R.- El PSG tiene jugadores que permiten cambiar la forma de jugar del equipo. Pueden jugar al contragolpe en el Santiago Bernabéu con Neymar, Di María y Mbappé arriba que son rapidísimos y esto obligaría al Madrid a cambiar su forma de jugar. Cuando tienes tantas opciones es muy difícil pero con la calidad que tienen arriba intentarán buscar el gol en campo rival, que es algo muy importante en Liga de Campeones.

P.- ¿Qué punto débil le ve a este PSG?

R.- No creo, porque los jugadores se complementan muy bien. Si entra Lass Diarra el equipo tendrá más consistencia defensiva que es lo que a lo mejor quiere Unai Emery metiendo a jugadores de mucha calidad al lado para ayudar en la salida de balón.

P.- En clave Real Madrid, uno de los aspectos importantes de la eliminatoria es la baja de Dani Carvajal en el lateral derecho.

R.- Sí porque es un lateral que defiende muy bien y está acostumbrado a jugar grandes competiciones. Pero es el Real Madrid y tiene que tener jugadores que le puedan suplir dando su mismo nivel.

P.- Otro jugador destacado de la eliminatoria es Marcelo, al que conoces muy bien...

R.- No sé si Marcelo ha superado en números ya a Roberto Carlos porque su trayectoria es espectacular. El Madrid es un club muy complicado y él se ha mantenido ya 12 años. Una temporada de altibajos jugando mejor o peor es algo normal en los jugadores pero en las fechas importantes Marcelo siempre da un gran nivel. Es un jugador fantástico.

P.- No hizo tanto ruido su llegada a París. ¿Qué aporta Dani Álves a este equipo?

R.- Dani es el mejor lateral del mundo, sin duda. Además lo viene siendo desde hace mucho tiempo y en todos los equipos en los que ha estado como el Barcelona, la Juventus de Turín y ahora el PSG. Desde Cafú u otros jugadores así no he visto a un jugador a un nivel tan alto tanto en la parte defensiva como en la ofensiva.