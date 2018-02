El inglés Mason deja el fútbol un año después de sufrir una fractura craneal

El centrocampista inglés del Hull City Ryan Mason, de 26 años, se ha visto obligado a colgar las botas y a dejar el fútbol sólo un año después de sufrir una fractura craneal durante un partido de la Premier League.

El 22 de enero de 2017, en un encuentro en el estadio de Stamford Bridge, Mason sufrió un choque cabeza con cabeza con el defensa del Chelsa Gary Cahill y, tras ser retirado del campo en camilla y con oxígeno, fue trasladado a un hospital de Londres, donde fue operado de urgencia.

A través de un comunicado, publicado este martes en la página web del Hull City, el futbolista, que no había vuelto a jugar desde la lesión, ha comunicado que se ha visto obligado a dejar el balompié profesional tras seguir el consejo de los médicos.

"Puedo confirmar que, tras seguir el consejo de los especialistas médicos, tengo que retirarme del fútbol profesional", dijo Mason, quien disputó 69 partidos en la Premier League con las camisetas de Hull City y Tottenham Hotspur.

"He trabajado sin descanso para poder volver a la cancha. Sin embargo, tras seguir las recomendaciones de los médicos, no me queda otra opción que retirarme dados los riesgos que conlleva mi lesión", explicó el inglés.

Mason, formado en las categorías inferiores del Tottenham Hotspur, llegó al Hull City como refuerzo estrella en verano de 2016 por 13 millones de libras y se convirtió en el fichaje récord de la entidad. El futbolista era uno de los centrocampistas ingleses más prometedores y había llegado a ser internacional con la selección absoluta en una ocasión.

"Estoy muy orgulloso de haberme formado en el club que amo y de haber podido llevar el brazalete de capitán. Gracias a todos los compañeros que he tenido durante todos estos años en todos los equipos. Además, representar a mi país es algo que nadie me puede quitar, algo de lo que me siento enormemente orgulloso", comentó.

"Dejo el fútbol con la cabeza bien alta y sabiendo que he hecho todo lo posible en estos últimos 13 meses para intentar regresar al césped", subrayó el jugador en la misiva.

Ryan Mason había ido informando de su recuperación a través de las redes sociales y el pasado mes de mayo empezó a entrenar de nuevo con los preparadores del Hull City, aunque nunca se dio una fecha estimada para su regreso.