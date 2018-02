Lozano: España debe estar satisfecha pero ser autocrítica y ver dónde mejorar

Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), declaró durante la presentación del acuerdo con Ecovidrio que la selección española de fútbol sala, subcampeona en el Europeo de Eslovenia, debe ser "autocrítica" para "ver donde puede mejorar" de cara al próximo campeonato.

"A todos nos gusta ganar. La final fue posiblemente nuestro mejor partido en el Europeo, pero tenemos que felicitar a Portugal porque desde el primer minuto han sido muy regulares", dijo Lozano.

"Portugal ha hecho un campeonato como nunca les había visto", reveló el exseleccionador nacional, quien admitió que España "debe estar satisfecha, pero ser autocrítica y ver dónde puede mejorar para preparar el siguiente torneo".

Sergio Lozano, jugador internacional del Barcelona Lassa, dijo el pasado enero que no ganar el Europeo "sería un fracaso", algo que Javier Lozano, dos veces campeón del mundo como entrenador de la selección española de fútbol sala (2000 y 2004), no valoró: "No soy quien para decir eso. Sería ventajista. Los jugadores saben lo que han hecho bien y lo que es mejorable".

En cuanto a la venta de entradas para las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala, que se disputarán este mes de febrero en el WiZink Center de Madrid, el presidente de la Liga Nacional fue muy optimista: "Las expectativas que tenemos un mes vista son muy altas. Estoy confiado en que vamos a ver el WiZink Center lleno. No los cuatro días, pero estamos en cifras muy cercanas", confesó.