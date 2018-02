Rajoy: "No me gustaría ver a Neymar vestido de blanco"

Madrid, 13 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, gran aficionado a los deportes y reconocido seguidor madridista, afirma en una entrevista con el diario 'As' que es optimista sobre las opciones del Real Madrid en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, al que su equipo puede "dejar en la calle", y señala que no le gustaría ver al brasileño Neymar "vestido de blanco".

Y sobre el del francés Kylian Mbappé, también jugador del PSG, el presidente del Gobierno declara: "No sé si el Madrid debió ficharle, pero Bale, Benzema y Cristiano (Ronaldo) eran la leche y en unos meses se les cuestiona".

Rajoy también se refiere en la entrevista a las opciones del Real Madrid en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG, que comienza este miércoles con el duelo de ida: "Estamos hablando del campeón, que ha ganado tres de las últimas cuatro Ligas de Campeones y que es su competición. Yo creo que les podemos dejar en la calle".

Recuerda además que es socio y abonado del Real Madrid: "Soy desde 1986. Me ha reportado muchas alegrías, como las Champions desde 1998, y sinsabores, como la de Liverpool de 1981".

Reconoce además que aún no ha tenido la oportunidad de conocer el estadio Wanda-Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid: "No, aún no he ido, pero me gustaría. A ver si puede ser en el partido entre España y Argentina".

Sobre la situación de LaLiga Santander, con el Barcelona líder con 7 puntos de margen sobre el Atlético de Madrid, 16 sobre el Valencia y 17 sobre el Real Madrid, Rajoy declara: "Son siete puntos de distancia con el Atlético... Al Barcelona no se le ve como otros años, pero no creo que se le escape. Y además tiene a Messi".

También elogia al entrenador del equipo azulgrana, Ernesto Valverde, del que dice que "se maneja de vicio". "En todos los equipos en los que ha estado ha salido bien. Es un tipo que no genera tensión", agrega.

Rajoy también se refiere en su visita al diario 'As' al reparto de los derechos de televisión y señala: "Lo ideal para mejorar el espectáculo es que el reparto fuera más equitativo, que no hubiera tanta diferencia. El modelo británico parece el más equilibrado".

También habla de la selección nacional y lo que espera de ella en el Mundial de Rusia 2018: "Yo veo a la selección muy capaz de ganar. Evidentemente tendrá serios competidores en Alemania, Brasil o Argentina, por ejemplo, pero me parece que podemos soñar después de la fase de clasificación que han hecho".

El jefe de Ejecutivo también habla de baloncesto y en concreto del conflicto entre la Euroliga y la FIBA: "La solución es que hubiera menos partidos, como en la Champions, y que se potencien más las ligas domésticas".