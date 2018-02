La inversión extranjera empieza a invadir España.

Una tendencia que se ha ido consolidando en el mundo del balompié es la entrada de accionarado extranjero en los equipos de fútbol. Aunque Inglaterra y Francia han sido los principales receptores de esta inversión foránea, lo cierto es que España no ha permanecido fuera de esta dinámica.

Sevilla y Betis también han sido tentados por el capital extranjero, aunque no han recibido dicha inversión de momento. Recientemente, se ha desvelado desde 'Muchodeporte' que José María Del Nido estariá negociando para vender su paquete accionaral en el Sevilla a Alisher Umanov, propietario del 30 por ciento del Arsenal. Por parte del Betis, se especuló en 2009 con el emir de Ajman, que compraría el club verdiblanco por 90 millones al entonces máximo accionista Manuel Ruiz de Lopera. El asunto finalmente se demostró que era una distracción orquestada por los dirigentes béticos para desviar la atención de la entonces delicada situación del club de Heliópolis.

A continuación, los clubes de España que ahora mismo tendrían a un dueño no español o que cuentan con importantes accionistas extranjeros.

1. Agrupación Deportiva Alcorcón. El propietario de este conjunto madrileño es el millonario belga Roland Buchatelet, de 70 años, que lo adquirió en enero de 2014. Este empresario hizo su fortuna con multinacionales dedicadas al campo de la ingeniería electrónica, acumulando un patrimonio valorado en 750 millones de euros según datos del periódico belga 'Le Soir'.

Entre 2007 y 2010, desempeñó el cargo de senador y se encargó de investigar varios escándalos de apuestas deportivas que hicieron mella en la imagen de fútbol belga. Su pasión por el balompié y este escenario le llevaron a convertirse en un comprador de entidades deportivas de su país y del resto de Europa. En la actualidad, cuenta con el Sint Triden belga (presidido por su mujer), el Upjest húngaro (a cargo de su hijo Roderick), el Carl Zeiss Jena alemán, el Charlton inglés y, finalmente, el Club Deportivo Alcorcón, por el que desembolsó unos ocho millones de euros. Llegó también a ser propietario del histórico Standard de Lieja de su país, pero lo vendió en 2015.

A día de hoy, el Alcorcón marcha decimocuarto en la Segunda división, cuatro puntos por encima del descenso. Sus cuentas se encuentran saneadas en estos momentos, pero la permanencia es vital para mantener el interés de este 'coleccionista de equipos'.

2. Atlético de Madrid. Este San Valentín se concretó que Quantum Pacific Group, grupo israelí, ampliaba su presencia en el capital social del club rojiblanco al comprar la parte del sociedad china Dalian Wanda (el 17 por ciento) por 50 millones de euros.

Con esto, el conglomerado empresarial dirigido por el multimillonario israelí Idan Ofer ya tendría 32 por ciento del Atlético, cuya participación mayoritaria corresponde a Miguel Ángel Marín y Enrique Cerezo (un 66 por ciento entre ambos).

Idan Ofer pertenece a la familia más rica de su país y también una de las más vinculadas al balompié nacional. De hecho, el estadio del Maccabi Haifa y de la selección lleva su apellido tras la donación de 20 millones que hizo su padre para construirlo. La familia Ofer posee una fortuna estimada en 3.100 millones de dólares según la revista Forbes.

3. Espanyol. En enero de 2016, el inversor chino Chen Yansheng se hizo con más del 50 por ciento de las acciones de la entidad catalana, tras adquirir los participaciones de Daniel Sánchez Llibre y Ramón Condal, en un acuerdo que se hizo público en noviembre de 2015. La operación tuvo un coste de 43,3 millones (14,3 por la adquisición de las acciones y 29 por asumir la deuda que tenía el club de Cornellà con Hacienda)

Yansheng ha amasado su fortuna gracias a la empresa juguetera Rastar Group, de la cual es dueño. Su riqueza es la 254 de la lista Forbes, con 1,17 billones de dólares. Su intervención en el club fue trascendental para sanear las cuentas de la sociedad anónima deportiva y también para reforzar al equipo más allá de las cesiones y las cartas de libertad. Actualmente, ocupa el puesto decimoquinto en la Primera división.

4. Écija. El empresario surcoreano Jun Gon Park se hizo con el Écija en 2016 tras llegar a un acuerdo de compra-venta con el anterior propietario, el valenciano Eduardo Serrano Amorós.

El nuevo dueño respetó el proyecto deportivo de la anterior junta gestora y ese mismo año ascendieron de Tercera a Segunda B. En la actualidad, los de San Pablo son undécimos en el Grupo IV y recientemente destituyeron a Juan Carlos Gómez, el técnico que logró el ascenso, tras diez jornadas sin ganar.

5. Girona. El City Football Group, propiedad del Abu Dhabi United Group, se hizo con el 44,25 por ciento de las acciones del Girona en agosto de 2016, con otro 44,25 por ciento para Pere Guardiola, hermano del actual entrenador citizen, Pep Guardiola.

Manchester City, Melbourne City y New York City también pertenecen al City Football Group, con lo que desarrollan diferentes sinergias entre las distintas formaciones de la marca.

Esta operación le reportó al recién ascendido a LaLiga Santander jugadores cedidos procedentes de Manchester, como Douglas Luiz, Aleix García, Marlos Moreno, Pablo Maffeo y Larry Kayode.

6. Granada. El conjunto nazarí fue adquirido en 2016 por la sociedad china Link Internation Sports Limited, tras comprar el paquete de acciones mayoritario de la familia italiana Pozzo por 36 millones de euros. El presidente de dicha empresa china, Jian Lizhang, prometió seguir con la senda que marcaron los transalpinos en sus siete años de gestión, donde llevaron al Granada de Segunda B a Primera división.

Por desgracia, el Granada descendió en esa misma temporada y actualmente milita en la Segunda división, siendo quinto, con derecho a disputar los playoff por el ascenso.

El presidente del Granada, el mismo Jian Lizhang, ha sorprendido por su pasión por los deportes y también se ha hecho a través de la empresa Desports con el 60 por ciento de las participaciones del Parma italiano, el 90 por ciento del chino Chongqing Dangdai Lifan FC y también con el 5% de los Minnesota Timberwolves de la NBA.



7. La Hoya Lorca. El empresario chino, ex jugador y ex seleccionador de su selección Xu Genbao se convirtió en el máximo accionista del equipo murciano a finales de 2015, cuando este militaba en el grupo IV de la Segunda B.

El también fundador de los Shanghai East Asia y propietario de la academia de fútbol Genbao se marcó entonces el objetivo de subir a Segunda División en tres años, cosa que ha cumplido, situándose actualmente en el último puesto de dicha categoría.

8. Málaga. El club malagueño fue adquirido por Abdullah ben Nasser Al Thani en 2010 por 36 millones de euros, siendo el primero que era comprado por un jeque qatarí en España. Su entrada, unida al gasto en fichajes, provocó que el conjunto llegara a clasificarse para la Champions League y la UEFA de manera consecutiva, con jugadores como Isco, Joaquín, Baptista, Cazorla, Van Nistelrooy, Toulalan y Monreal bajo el mando del técnico Manuel Pellegrini. En total, la inyección económica fue de unos 150 millones en fichajes.

No obstante, la sanción del TAS que impedía al club malagueño disputar competición europea en 2013 y la negativa del Ayuntamiento de Málaga a aceptar la compra por Al Thani de una parte del puerto de la ciudad (también se especula con su propia familia no dejando que gastara más dinero en "caprichos") provocaron que el jeque no invirtiera ni un euro más en el conjunto, que actualmente ocupa la última plaza de LaLiga Santander.

9. Oviedo. El sexto hombre más rico del mundo según Forbes, el mexicano Carlos Slim con 54.500 millones de dólares, sorprendió a propios y extraños cuando hizo una inversión a través del Grupo Carso en el histórico club ovetense de 2 millones de euros en 2012, que lo convertían en el máximo accionista de la entidad deportiva.

Todo fue fruto de la intensa campaña que hizo la afición aquel año para que gente de todo el mundo ayudara a un conjunto que luchaba por permanecer en la categoría y que se encontraba ahogado por las deudas de Hacienda. El programa radiofónico 'Tiempo de Juego' de la COPE, en una broma telefónica, contactó con la mano derecha de Slim en Telmex, haciéndose pasar por Butragueño para informarle de la mala situación económica de la entidad. Una semana después, Slim participaba en el último día de ampliación de capital de los asturianos. En suma, el equipo cuenta con accionistas de 125 países.

Desde entonces, el mexicano ha inyectado más de diez millones de euros y ha conseguido ascender a la Segunda división, donde ahora se encuentra cuarto, en puestos de promoción para el ascenso a Primera división.

10. Valencia. Las malas decisiones de los antiguos propietarios (tratar de construir un nuevo estadio y no poder vender los terrenos del antiguo en plena crisis inmobiliaria) y unas deudas de 500 millones de euros provocaron que Bancaja, principal acreedor del club valencianista, asumiera el control del mismo en 2008 y decidió vender a las grandes estrellas del equipo para reducir dicha deuda.

No obstante, el club se fue descapitalizando por su venta de sus mejores activos y estuvo coqueteando con el descenso, buscando además a un comprador que liberara a la entidad bancaria de la carga que le suponía dirigir una sociedad anónima deportiva fuertemente endeudada. Finalmente, encontraron en 2014 a Meriton Holding, propiedad de Peter Lim, que se hizo con el 72,4% del club por 100 millones de euros.

Desde entonces, el Valencia ha mantenido un rendimiento irregular, alternando grandes actuaciones en la Europa League con campañas en las que se ha coqueteado con el descenso. En la temporada actual, los de Marcelino García Toral se han colocado cuartos en la liga española tras una excepcional primera vuelta.