Conte advierte de que el Chelsea tiene que estar ´preparado para sufrir´

Antonio Conte, entrenador del Chelsea, advirtió este lunes que su equipo tiene que estar "preparado para sufrir" en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.

"Estamos hablando de un grandísimo encuentro, un gran desafío para nosotros, ya que nos enfrentamos a un equipo fantástico, uno de los mejores del mundo. No será fácil porque jugamos ante un club fabuloso, con grandes jugadores: (Lionel) Messi, (Luis) Suárez, (Andrés) Iniesta", dijo Conte en la rueda de prensa previa al duelo.

"Debemos prestar atención al rival, pero también tener la ambición de hacer nuestro fútbol. Sabemos de las características del Barcelona y hemos de estar preparados para sufrir con y sin el balón, ser compactos, no perder la pelota e intentar hacer lo que sabemos", prosiguió el estratega italiano.

Conte afirmó también que no es su equipo el que tiene el cartel de favorito en la eliminatoria y que estos dos partidos ante los azulgranas servirán para ver "cuál es el nivel real" de los suyos en la Liga de Campeones.

"Empezamos el partido sin el cartel de favorito. Sobre el papel lo son ellos, pero nosotros tenemos que estar emocionados por el desafío. Son dos partidos importantes para ver cuál es nuestro nivel en la competición. Repito que no será sencillo, ya que ellos están teniendo una temporada fantástica y cuenta con el potencial de ganar la Champions", dijo.

"Si queremos ganar mañana tenemos que hacer el partido perfecto", puntualizó.

Preguntado sobre cómo parar a Messi mañana, Conte esbozó una sonrisa y aseguró que el argentino "es el mejor futbolista del mundo", alguien que "resuelve una situación cuando tú todavía no las has visto".

"Hablamos del mejor jugador del mundo. Messi tiene la capacidad de resolver él solo la situación cuando tú todavía no la has visto. Es un futbolista fabuloso y hay que prestarle atención. Pero no sólo a él; tenemos que trabajar como equipo para parar al Barcelona", sostuvo.

Además, el transalpino dijo que los hombres de Ernesto Valverde están "acostumbrados" a jugar en la Liga de Campeones, por lo que no cree que su equipo tenga un ventaja añadida al tener un día más de descanso -el Chelsea se enfrentó el viernes en la FA Cup contra el Hull mientras que el Barça se midió el sábado en Liga ante el Eibar-.

"Cuando estás en lo más alto de la clasificación y ganas el partido no sientes ese cansancio. Ahora hablamos de un encuentro de Champions League, y en el Barcelona hay muchos futbolistas que viven por este partido y están acostumbrados. No creo que el duelo del sábado contra el Eibar vaya a cambiar nada mañana", concluyó Conte.