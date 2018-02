Juan Soriano, Berrocal, Carmona y Pozo, reconocidos por Fútbol Draft

El Comité Técnico de Fútbol Draft ha elegido este martes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas el Once de Oro de la cantera española de 2017, en el que figuran jugadores relevantes como Carlos Soler (Valencia), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Jesús Vallejo, Borja Mayoral (Real Madrid) y Jorge Meré (Colonia). Los jugadores del Sevilla Atlético Juan Soriano, once de plata, y Carmona, Berrocal y Pozo, once de bronce, representan a la entidad nervionense.

En el cuarto y último comité técnico, presidido por el exseleccionador Iñaki Sáez, tomaron parte Pedro Tomás (Presidente de Honor de Fútbol Draft), Javier Lasagabaster (director Fútbol Draft), Albert Celades (seleccionador sub'21), Luis de la Fuente (seleccionador sub'19), Santi Denia (seleccionador sub'17), Vicente Miera (exseleccionador nacional absoluto), Juan Carlos Gómez Perlado (preparador físico RFEF), Gabriel García (técnico RFEF), Raúl Ojeda (LFP), Jesús Barbadilla y Armindo Ceccon (AFE), Ángel Caballero (presidente AEAF), Nacho Silván (experto en fútbol de cantera) y Ana Rossell (experta en fútbol femenino).

Así mismo, este comité decidió otorgar el premio al club que más ha fomentado la cantera al Real Betis Balompié.

Once de Oro:

Portero: Unai Simón (Athletic Club)

Lateral derecho: Pablo Maffeo (Manchester City/Girona)

Lateral izquierdo: Aarón Martín (Espanyol)

Defensa central derecho: Jesús Vallejo (Real Madrid)

Defensa central izquierdo: Jorge Meré (Colonia)

Medio centro derecho: Carlos Soler (Valencia)

Medio centro izquierdo: Igor Zubeldia (Real Sociedad)

Banda derecha: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Banda izquierda: Iñigo Córdoba (Athletic Club)

Media punta: Brahim Díaz (Manchester City)

Delantero centro: Borja Mayoral (Real Madrid)

Once de Plata:

Portero: Juan Soriano (Sevilla)

Lateral derecho: Pol Lirola (Sassuolo)

Lateral izquierdo: Toni Lato (Valencia)

Defensa central derecho: Unai Nuñez (Athletic Club)

Defensa central izquierdo: Jorge Cuenca (Barcelona)

Medio centro derecho: Aleix García (Manchester City/Girona)

Medio centro izquierdo: Fran Beltrán (Rayo Vallecano)

Banda derecha: Óscar Melendo (Espanyol)

Banda izquierda: Dani Olmo (Dinamo Zagreb)

Medio punta: Carles Aleñá (Barcelona)

Delantero centro: Abel Ruiz (Barcelona)

Once de Bronce:

Portero: Iván Villar (Celta de Vigo)

Lateral derecho: David Carmona (Sevilla)

Lateral izquierdo: Adrián Marín (Villarreal)

Defensa central derecho: Juan Berrocal (Sevilla)

Defensa central izquierdo: Pau Torres (Villarreal)

Medio centro derecho: Oriol Busquets (Barcelona)

Medio centro izquierdo: Cristian Rivera (Eibar)

Banda derecha: Javi Ontiveros (Málaga/Valladolid)

Banda izquierda: Alejandro Pozo (Sevilla)

Medio punta: Manu García (Manchester City/NAC Breda)

Delantero centro: Asier Villalibre (Athletic Club)

Once de Oro femenino:

Portero: Mariasun Quiñones (Real Sociedad)

Lateral derecho: Lucía Gómez (Levante)

Lateral izquierdo: Paula Perea (Betis)

Defensa central derecho: Paola Soldevilla (Real Sociedad)

Defensa central izquierdo: Noelia Villegas (Fundación Albacete)

Medio centro derecho: Irene Guerrero (Betis)

Medio centro izquierdo: Patricia Guijarro (Barcelona)

Banda derecha: Alba Redondo (Fundación Albacete)

Banda izquierda: Andrea Falcón (Atlético de Madrid)

Medio punta: Mariona Caldentey (Barcelona)

Delantero centro: Nahikari García (Real Sociedad)